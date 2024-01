L'Alfàs inicia l'ampliació de l'àrea visitable del jaciment de la Vil·la Romana de l’Albir

L'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, amb la col·laboració científica de la Universitat d'Alacant, ha iniciat els treballs d'excavació, restauració i revaloració de part de les restes trobades en el sector V del jaciment de la Vil·la Romana de l’Albir, per a la seua incorporació a l'àrea visitable del Museu.

L'actuació suposarà una inversió de 242.000 euros, inclosa en el Pla Provincial de la Diputació Provincial d'Alacant, que aporta 217.000 euros , i el termini d'execució dels quals estimat és de quatre mesos i mig.

“El nou projecte dona continuïtat a l'estratègia territorial posada en marxa en 2011 per l'equip de Govern de l'Alfàs”, destacava l'alcalde, Vicente Arques, en l'acte de presentació del mateix als mitjans, al costat del regidor de Patrimoni, Manuel Casado, i l'arqueòloga municipal i directora del Museu Vil·la Romana de l’Albir, Carolina Fredes, una actuació resumida “com un pas més dins del Pla de Recuperació, Conservació i Difusió del nostre patrimoni, per a diversificar l'oferta turística del municipi”.

Un projecte d'ampliació del Museu ja en marxa, centrat en els treballs d'excavació de les restes arquitectòniques detectades en el sector V del jaciment, que es podrien identificar inicialment amb un torcularium per a l'elaboració d'oli en les viles romanes. La restauració de l'almàssera del Captivador del segle XVIII-XIX, incorporant-la al Museu, així com l'execució de les actuacions necessàries per a la protecció dels elements rehabilitats, com són la coberta tèxtil projectada o la xarxa de drenatge, i finalment l'habilitació de l'espai per a la incorporació d'aquests elements restaurats a l'àmbit museïtzat de la Vil·la Romana de l’Albir, la qual cosa comporta la disposició de passarel·les, rampes, panells didàctics o virtualització del recurs, en definitiva tot el necessari per a permetre l'estada del públic visitant.

L'estratègia de treball es remunta a 2008, quan l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi i la Universitat d'Alacant van iniciar el projecte d'excavació, recuperació i consolidació de la Vil·la Romana de l’Albir, que es trobava abandonada, convertida en l'actualitat en un dels enclavaments turístics més importants del municipi, a nivell provincial i autonòmic, i per això s'escomet en aquests moments l'ampliació de la zona visitable.

Ha començat ara l'excavació, però és entre març i juny de 2022, explica l'arqueòloga municipal i directora del Museu, Carolina Fredes, quan es va dur a terme un sondeig mecànic en l'extrem més oriental de la parcel·la arqueològica de la Vil·la Romana de l’Albir, part del jaciment coneguda com el Sector V, trobant-se les restes arqueològiques d'una superfície de morter de calç, la qual cosa s'interpreta com la base d'un torcularium, hipòtesi secundada per la localització, en campanyes anteriors, d'un contrapés i de l'àrea d'una premsa d'oli, a més de fragments de dolia que podrien estar destinats al magatzematge de l'oli. Una estructura situada a l'est del pati i de les termes, que formaria part de la pars rustica de l'assentament. Aquest tipus d'instal·lacions industrials, explica Carolina Fredes, indiquen el caràcter comercial de l'activitat agrícola desenvolupada en la vila de l’Albir, per la qual cosa la seua excavació resulta fonamental per a l'anàlisi econòmica i comercial del ager de la ciutat romana de Allon (la Vila Joiosa) al qual pertanyia el jaciment.

Des de la troballa d'aquestes restes la regidoria de Patrimoni de l'Alfàs treballa per a la seua incorporació a l'àrea visitable del Museu, com ha volgut assenyalar el regidor titular Manuel Casado, qui ha posat l'accent en la posada en valor de les restes arqueològiques trobades com una cosa imprescindible per a la correcta interpretació i comprensió del jaciment. Les vil·les d'època romana tenien una finalitat eminentment productiva, i aquest aspecte, fins a la data, no es tenia evidència material en el recorregut obert al públic perquè no s'havien localitzat restes immobles susceptibles de ser museïtzats. “Amb el projecte d'excavació i posada en valor del Sector V pretenem donar a conéixer el desenvolupament històric de la Vil·la Romana de l’Albir, determinant les seues fases constructives i les seues característiques arquitectòniques” assenyala el regidor alfasí, integrant així el jaciment en la línia d'investigació encapçalada pel professor Jaime Molina Vidal que ha treballat en altres assentaments rurals com la Vil·la de Rufio (Giano dell’Umbria, Itàlia), el Clot de Galvany (Elx) o Picola (Santa Pola). “A més de conservar les restes del jaciment de l’Albir de manera adequada, i detindre el procés de degradació” de manera que s'executaran les actuacions necessàries per a aconseguir la museïtzació del jaciment, aplicant criteris d'accessibilitat inclusiva i universal al patrimoni.

En 1979 unes obres pròximes a la platja de l’Albir van traure a la llum les restes òssies d'un enterrament d'època romana. Durant els anys huitanta i noranta del segle XX les excavacions arqueològiques van descobrir un jaciment d'una gran riquesa patrimonial i científica format per una extensa necròpoli, un mausoleu i una vila. Tot el conjunt s'ha datat entre els segles IV a VII d. C. En 2008 l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, en col·laboració amb la Universitat d'Alacant, va reprendre els treballs arqueològics amb la finalitat de recuperar un dels jaciments més significatius de la província d'Alacant, convertint-se en el primer Museu a l'aire lliure de la Comunitat Valenciana, inaugurat al març de 2011.