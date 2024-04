Les obres al castell de la Mola de Novelda deixaran visibles els llenços d'època islàmica i cristiana de la muralla nord

Les obres de recuperació i consolidació de la muralla nord del castell de La Mola de Novelda, en la qual es treballa des de juliol del passat any, deixaran visible en la seua façana exterior els llenços constructius de les èpoques islàmica i cristiana de l’edificació que perimetra uns dels llocs més emblemàtics del municipi del Vinalopó Mitjà.

L’alcalde de la ciutat, Fran Martínez, al costat de la regidora de Turisme i Patrimoni Històric, Geno Micó, i la responsable de Gestió del Patrimoni, Isabel Miralles, han visitat les obres de rehabilitació de la muralla nord del castell de La Mola que, després de mesos de treball, es troben executades quasi al 80 per cent i que han permés, durant la fase d’excavació i estudi arqueològic, la localització de diferents troballes.

L’actuació, amb un pressupost de 185.000 euros finançats quasi íntegrament amb pressupost municipal, respon, com ha indicat l’alcalde, a la “aposta de l’equip de govern per la cultura i el patrimoni, recuperant i consolidant una estructura molt deteriorada que presentava risc de solsida”.

En este sentit Fran Martínez ha recordat que el castell de La Mola, a més de ser un dels llocs més emblemàtics del patrimoni històric municipal, ha sigut també un dels més “injustament tractat en el seu manteniment”, amb una absència d’inversions en els últims trenta anys que ha provocat la progressiva deterioració de l’estructura perimetral.

La intervenció en la muralla nord del recinte forticado, que l’any vinent tindrà continuïtat en la zona este, forma part del Pla Director del Castell, el document que planifica i estructura en el temps les actuacions necessàries per a la rehabilitació i recuperació del recinte La Mola, un espai d’època almohade que data del segle XII i que va ser concebut com a fortalesa protegida, utilitzada com a refugi per la població assentada en la zona i també com a espai de defensa.

Les muralles van ser reconstruïdes en el segle XIV, després de la conquesta cristiana del castell, quan a més es va reformar tota la fortalesa i es va construir la torre triangular de 17 metres d’altura.