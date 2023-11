Massanassa construeix una via ciclopedestre que unirà la població amb el polígon i les Rutes de la Marjal

L'Ajuntament de Massanassa ha iniciat les obres de la nova via ciclopedestre que unirà la població amb el polígon industrial i les Rutes de la Marjal de Massanassa.

La via ciclopedestre projectada discorre per la zona sud del terme municipal sobre el pont del ferrocarril. El seu traçat es recolza en el pas elevat del ferrocarril, que es va construir en el pla de millora de la seguretat dels ferrocarrils, al costat del Barranc de Xiva (també conegut com a Rambla del Pedrís). També, discorre per part dels carrers urbanitzats de Catarroja i del Poliesportiu i enllaça amb carrils ciclistes existents en el polígon industrial i amb el qual discorre per la CV-400.

“Des de l'Ajuntament de Massanassa volem millorar la comunicació per als vianants i ciclista cap al Parc Natural de l’Albufera i les Rutes de la Marjal de Massanassa, les quals vam posar en marxa per a valorar aquest meravellós tresor que tenim a molt pocs passos”, afirma l'alcalde de Massanassa, Paco Comes. “Aquesta via ciclopedestre permetrà fer-ho de manera segura”, afig.

Des de l'administració local s'ha treballat a oferir una adequada compatibilitat de tots els trànsits necessaris i garantir unes condicions de seguretat favorables per als usuaris més vulnerables: els vianants i els ciclistes.

Per a això, una de les actuacions de treball més destacades és la reducció de la calçada a sis metres del pont sobre ferrocarril, amb la consegüent ampliació de 3,38 metres per a la via ciclopedestre. El carril-bici es col·locarà al sud, al costat de la calçada, amb una amplària de dos metres comptats a partir de la vorada. La resta serà de pas per als vianants, que tindrà una amplària de 1,23 metres.

En la franja situada entre la vorera i la séquia, en baixar del pont en direcció al polígon, es realitzarà una plataforma d'aglomerat asfàltic. Prèviament, eliminant la part vegetal i excavant una mitjana de 21 centímetres per a albergar les capes de ferma.

Seguint el sentit de la marxa, s'excavarà una capa de 15 centímetres en tota l'amplària entre la vorera i la séquia, la qual cosa permetrà col·locar una capa de llastos artificials compactats. Es donarà pendent cap a la séquia i la via ciclopedestre creuarà la calçada existent en inclinat. Tota la zona afectada es tractarà com un ampli pas per als vianants, per a aconseguir l'adequada seguretat dels usuaris fins a arribar a la part urbanitzada del carrer del Poliesportiu.