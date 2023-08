Mazón es compromet a mantindre les inversions acordades entre la Generalitat i Gandia durant la legislatura passada

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha visitat Gandia per mantindre una trobada amb l'alcalde, José Manuel Prieto, on s'han abordat diversos temes relatius a projectes que impliquen ambdues administracions i que s'havien acordat amb la Generalitat durant la legislatura passada.

Després d'una reunió al despatx d'alcaldia, l'alcalde i el president de la Generalitat Valenciana han comparegut davant dels mitjans de comunicació.

En primer lloc, Prieto ha volgut agrair la visita del president de la Generalitat i la seua predisposició a “mantenir les inversions ja compromeses que es vinculen a la generació d'oportunitats per als nostres ciutadans i aquelles que ens ajudaran a vertebrar el territori i tot això alhora que exercim la nostra capitalitat”.

L'alcalde ha fet referència a l'ecosistema sanitari de Gandia i al fet que “tot i que som de diferents partits polítics estem per sobre d'ideologies i hem de centrar els nostres esforços en ajudar la ciutadania que és per allò que estem”. “És prioritari que la Generalitat desbloquege l'obertura del centre Soci Sanitari de Roís de Corella”.

Pel que fa als temes abordats, Prieto ha explicat que s'han tractat aspectes com ara els usos futurs de l'edifici de Correus per al qual s'ha acordat establir abans de final d'any els usos concrets que tindrà. “Aquest edifici serà el gran tractor de lʻeconomia del centre de la ciutat durant els pròxims anys, ja que estarà vinculat a la Cultura, la Innovació a més de disposar dʻusos universitaris o un espai per a emprenedors, entre altres”.

El president de la Generalitat ha agraït a l'alcalde i la corporació municipal la bona acollida que ha tingut en la primera visita i posat en valor la signatura al Llibre d'Honor de la ciutat: “No tots els dies un pot signar en aquest Llibre dels Il·lustres de Gandia”.

Mazón ha destacat la voluntat del Consell en la seua aposta pel turisme i ha afirmat que “tenim grans reptes i Gandia està demostrant una capitalitat turística pròpia que camina cap a l'excel·lència i les 5 estrelles. El meu compromís no és institucional, és personal i ho és amb el turisme de Gandia”.

Pel que fa a les infraestructures, s'ha abordat l'acceleració del projecte de la CV-60. Un projecte on el president ha donat la paraula que en els pròxims pressupostos de la Generalitat Valenciana ja estiga contemplat l'inici dels primers treballs.

Un altre de les iniciatives estratègiques que s'han abordat a la reunió és el tramvia Gandia-Dénia. Sobre aquesta iniciativa ha afirmat que “tant l'alcalde com jo anem a la mateixa línia. Estem parlant d'un corredor estratègic en l'àmbit turístic, industrial i de connectivitat entre poblacions. Hem de guanyar temps i convertir-lo en una realitat com més prompte millor”.

Sobre l'edifici de correus, s'ha acordat engegar una comissió de treball mixta Ajuntament-Generalitat perquè, mentre es projecta la rehabilitació de l'edifici, es treballe des del consens en els usos futurs. “No podem arribar des de la Generalitat a dir-li a Gandia què ha de fer, però volem ser pràctics i convertir l'edifici en un orgull per als seus ciutadans” va afirmar el president de la Generalitat qui va finalitzar la seua intervenció afirmant que “aquesta legislatura passa per Gandia i per a aquest Consell, Gandia és una de les seues prioritats”.

Altres temes que s'han abordat durant la trobada han estat la necessitat que té Gandia d'augmentar el sòl industrial, i aspectes com l'ampliació de l'horari del Centre de Salut del Grau, la finalització del Centre Soci Sanitari de Roís de Corella, o l'ampliació de l'espai sanitari davant del nou hospital situat a Sanxo Llop.

Prèviament, Mazón ha signat al Llibre d'Honor de la ciutat en presència de tots els portaveus del consistori i la secretària General de Turisme, Cristina Moreno, i visitat juntament amb l'alcalde, el regidor d'Hisenda, Patrimoni, Inversions i Grans Projectes, Salvador Gregori; i la regidora d'Economia, Empresa i Ocupació, Elena Moncho, l'edifici de Correus situat a la plaça Rei a Jaume.