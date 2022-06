Més de 350 persones repoblen el Palmerar d'Elx amb 1.500 exemplars en horts històrics

Les jornades de repoblació del Palmerar han finalitzat amb la plantació d’exemplars de palmeres a l’Hort de Revenga. Des del 8 de maig i fins a aquest diumenge, més de 350 persones han participat en aquesta iniciativa, organitzada per la Regidoria de Parcs i Jardins i el Patronat del Palmerar, repoblant aquest patrimoni de la Humanitat d'Elx amb uns 1.500 exemplars joves de palmera als horts del Clero, El Palmerar, Vil·la Carmen i Revenga.

“Ha sigut molt positiva i s’han superat totes les previsions, la qual cosa ens anima a continuar desenvolupant aquesta activitat per la gran resposta de la ciutadania i per allò que suposa en clau patrimonial i mediambiental per al nostre Palmerar”, ha explicat el regidor de Parcs i Jardins, Héctor Díez.

L’edil ha agraït l’enorme col·laboració en aquesta iniciativa dels diferents col·lectius i ens festers, famílies i ciutadania en general que han participat “cosa que indica el compromís de la ciutadania amb el Palmerar, amb la seua conservació i permanència, per a preservar un símbol tan nostre com les palmeres”.

Díez ha afirmat que aquestes jornades “són les primeres de moltes que pensem desenvolupar perquè participen persones de totes les edats i posem l’accent en els més xicotets per a conscienciar-los de la necessitat de cuidar el nostre medi ambient i el nostre valor patrimonial”.