La 'millor paella del món' torna a cuinar-se a Sueca 13 anys després

Tretze anys després, el primer premi torna a quedar-se a casa. El restaurant Sequial 20, de Sueca, s'ha proclamat vencedor de la 62 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el que li acredita com a autor de la 'millor paella del món'. La capital de la Ribera Baixa ha aconseguit reunir de nou, en un únic lloc, als millors cuiners procedents de 16 països.

Els guanyadors, el xef Juan José San Bartolomé Grau, i el seu ajudant, Daniel Jesús Vidal Ortells Ripoll, han mostrat la seua profunda emoció després de conéixer la decisió del jurat, que ha estat format, en esta ocasió, per: Jesús Moya Alberola i Manuel Martí Climent, guanyadors del Concurs de Paelles Amateur de Sueca 2023; Binhui Jiang, del Mesón El Molino VLC, guanyador del 2n Premi de la 61 edició del Concurs Internacional Paella Valenciana de Sueca 2022; Salvador Ortega Pérez, President del Gremi d'Hostaleria de Sueca i Platges; Belén Arias Paredes, presidenta de l'Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana; Antonio Crespo Peinado, director del CdT Alacant; José Maria Gil Arévalo, crític gastronòmic; i Ricardo Císcar García, president del Consell Regulador de la D.O. Arròs de València, qui ha actuat com a president del jurat. Com a notari ha exercit Jaime Cuesta López.

El 62 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, adscrit a la marca gastroturística L’Exquisit Mediterrani, i amb la col·laboració del Patronat Provincial de Turisme, València Turisme, ha comptat de nou amb una grandíssima assistència de visitants els quals han omplit el Passeig de l'Estació per a contemplar les dotes culinàries, els trucs i secrets dels participants per a alçar-se amb la victòria. Una vegada cuinades totes les paelles, el Concurs s'ha traslladat a una sala de la ciutat en la qual s'han pogut degustar i on ha tingut lloc el lliurament de premis.

El primer premi, entregat per l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, dotat amb un pergamí commemoratiu i 2.500 euros, ha sigut per al Restaurant Sequial 20, de Sueca. El segon premi, dotat amb 1.500 euros i pergamí, ha sigut per al Restaurant PaellaGuys, de Vancouver (Canadà). El tercer premi, dotat amb 1.000 euros i pergamí, l’ha recollit el Restaurant Bon Aire, del Palmar (València), qui ja va obtindre el primer premi en l'edició de 2018.

Pel que respecta al premi a la millor paella cuinada per un restaurant a nivell nacional, el guardó ha anat a parar al Restaurante Los Reyes, de Màlaga. El premi a la millor paella cuinada per un restaurant de la Comunitat Valenciana ha sigut per al Restaurant Paco Baile, de Santa Pola (Alacant). Quant a la millor paella cuinada per un restaurant de Sueca, el guanyador ha sigut el Restaurant Galiana. Finalment, la millor paella cuinada per un restaurant de fora d'Espanya ha sigut per a Paella loca_personal chef Sofía, de Sacile (Itàlia).