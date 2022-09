La millor paella valenciana 2022 es fa a Mèxic

El Primer premi de la 61 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, celebrat aquest diumenge, ha sigut finalment per a Crocus Servicios Gastronómicos de Guadalupe (Mèxic). Els seus representants, visiblement emocionats després de conéixer el veredicte, han aconseguit el reconeixement del jurat.

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que tornava a la seua ubicació habitual en el Passeig de l'Estació, guardonava així amb la seua distinció i 2.500 euros a Crocus Serveis Gastronòmics; el segon premi dotat amb 1.500 euros ha sigut per a a Fonda El Molino, de València, i el tercer premi, dotat amb 1.000 euros, ha sigut per al Restaurant Bornheimer Ratskeller, de Frankfurt.

Pel que respecta al premi a la millor paella cuinada per un restaurant a nivell nacional, el guardó ha anat a parar al Restaurant Atlàntic 57, de la Corunya. El premi a la millor paella cuinada per un restaurant de la Comunitat Valenciana ha sigut per al Restaurant Al Grano, de La Canyada (Paterna). Quant a la millor paella cuinada per un restaurant de Sueca, el guanyador ha sigut l'El Rebost Restaurant. Finalment, la millor paella cuinada per un restaurant de fora d'Espanya ha sigut per a Tasty Paella, de Richardson Texas (els EUA).

La regidor de Turisme i responsable del Concurs, Manoli Egea, ha agraït en la seua intervenció “l'enorme interés despertat entre els professionals que han presentat la seua inscripció per a vindre hui a Sueca a cuinar ‘la millor paella del món’. Més de 100 sol·licituds hem rebut per a participar en aquesta edició. El meu agraïment també al diputat de Turisme, Jordi Mayor, perquè mai el certamen havia rebut tant de suport per part de la Diputació. I gràcies, com no, als nostres patrocinadors, els quals hem aconseguit incrementar en número i en el suport rebut”.

Per part seua, l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut donar la benvinguda a tots els presents, participants i assistents, i desitjar-los que hagen gaudit d'aquesta cita obligada a Sueca tots els anys al voltant del nostre plat més internacional. També ha tingut paraules d'agraïment “per a les persones responsables del certamen, els participants (els que han vingut a Sueca i els que havien mostrat el seu interés però no han pogut acompanyar-nos per raons d'aforament), els patrocinadors i la ciutadania de Sueca. Gràcies a tots per la vostra necessària col·laboració. Des de l'Ajuntament, continuarem en la senda de la potenciació i millora del certamen, tal com haurien desitjat els nostres avantpassats”.

En aquesta edició, han sigut reconeguts amb les distincions de Paellers d'Honor, a títol pòstum, els suecans Antonio Puchades, reconegut futbolista, i Pascual Carrasquer, artista faller que va morir recentment.