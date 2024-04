El Ministeri adjudica per quasi 90 milions les obres del tercer carril de la A-7 entre Crevillent i l'enllaç d'Oriola/Benferri

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 89,6 milions d'euros les obres per a ampliar la capacitat de l'autovia del Mediterrani entre Crevillent, on enllaça amb l'AP-7, i l'enllaç Orihuela/Benferri. En concret, es construirà un tercer carril en cada calçada de la via al llarg de 17 km de la A-7, entre els quilòmetres 528 i 545, amb l'objectiu de reforçar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària.

Amb aquesta actuació, que s'estén fins a l'accés a Oriola per la CV-870, es dona continuïtat al tram entre Elx i Crevillent, que ja disposa de tres carrils per calçada des de 2008.

A més, es remodelaran els enllaços de Crevillent-Catral, Albatera-Sant Isidre, la Granja de Rocamora-Coix, N-340 Redovà i Oriola-Benferri.

Característiques tècniques

La secció tipus de l'ampliació és de 3,50 metres de carril, 2,50 m de voral dret i 1,60 m de berma exterior.

Els enllaços de Crevillent-Catral, Albatera-Sant Isidre, la Granja de Rocamora-Coix, N-340 Redovà i Oriola-Benferri es reordenaran per a transformar-los en enllaços de tipus diamant amb glorietes.

Pel que fa a les estructures, s'ampliarà la plataforma de 15 viaductes i s'adapta el gàlib horitzontal de 13 passos superiors.

Es dotarà a la mitjana en tota la longitud del projecte d'un sistema de contenció de vehicles que impedisca la invasió de la calçada en sentit contrari, fins i tot pels vehicles pesants. Per a això, prèviament, s'emplenarà l'espai existent entre els vorals interiors, col·locant un caç que assegure el drenatge, i es connectarà cada parella de viaductes existents a banda i banda de l'eix de l'autovia.

El projecte preveu l'adopció de mesures de protecció acústica per a les zones urbanitzades pròximes a l'autovia.