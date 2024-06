El Ministeri de Ciència trau a licitació la redacció del projecte del primer centre oceanogràfic valencià a Gandia

El futur Centre Oceanogràfic de València (COVA), el primer de la Comunitat Valenciana que serà construït a Gandia, ha començat el recorregut de la seua construcció. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts l'anunci de licitació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICIU) pel qual es destinen 450.000 euros per a la redacció de projecte, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i assistència tècnica per a les obres del projecte de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO-CSIC).

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha destacat que aquest nou centre “aprofitarà tota la trajectòria d'èxit de la Unitat Mixta en Tecnologia per a Estudis Marins entre l'IEO-CSIC i la Universitat Politècnica de València, que porta més de 13 anys desenvolupant el seu treball a Gandia”.

Aquest Centre Oceanogràfic tindrà com a objectiu consolidar i ampliar l'activitat que l'IEO-CSIC realitza en les cinc demarcacions marines espanyoles i, especialment, en l'àrea del Mediterrani, juntament amb els centres oceanogràfics de Balears, Múrcia i Màlaga.

En concret, la seua labor se centrarà en l'estudi multidisciplinari del medi ambient marí, els seus ecosistemes i recursos vius, així com en el desenvolupament tecnològic aplicat a les diferents línies d'investigació que es realitzen en els centres oceanogràfics del país.

La previsió de personal adscrit al futur centre és d'aproximadament 50 persones entre investigadors i investigadores, personal tècnic i d'administració, entre altres.

A més, el COVA serà un centre d'atracció de joves investigadors i investigadores que desitgen començar la seua carrera participant en les seues línies d'investigació marina.

El COVA també permetrà ampliar les capacitats de l'IEO-CSIC com a òrgan d'assessorament expert sobre el desenvolupament tecnològic aplicat a l'estudi i el monitoratge del medi marí.

En aquest sentit, la Comunitat Valenciana comptarà amb un centre oceanogràfic que responga a les necessitats d'assessorament científic a les autoritats regionals competents en l'àmbit del medi marí, vertebrant així les diferents polítiques de protecció mediambiental.

Inversió estratègica

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha valorat positivament l'anunci de licitació afirmant que posiciona a Gandia com a “referent de l'ecosistema d'innovació i investigació de tota Espanya, i que compta amb una inversió multimilionària” i ha qualificat aquesta infraestructura com “una inversió estratègica de legislatures i que va més enllà d'una sola legislatura, ja que transformarà Gandia i el port, al mateix temps que suposarà un revulsiu econòmic que ens referenciarà com a ciutat d'innovació i d'investigació”.

L'alcalde també ha incidit en què aquesta gran infraestructura convertirà a Gandia en “punt de referència de la investigació nacional que ajudarà a implementar l'ecosistema productiu de la ciutat atés que 50 investigadors estaran tot l'any investigant a la nostra ciutat amb el que es produirà un retorn econòmic i un revulsiu per al districte marítim i el port”.

Sobre el contracte, la primera autoritat municipal ha explicat que, en tractar-se d'un únic contracte, s'acceleren els terminis. La duració del contracte serà de 32 mesos i el termini de finalització per a la presentació de propostes conclou el pròxim 24 de juny.