Moixent, la Font de la Figuera, Montesa i Vallada s'uneixen contra la línia d'alta tensió de parcs solars d'Almansa

Els municipis de la comarca de la Costera afectats pel traçat de la línia d'alta tensió prevista per a evacuar l'energia de diversos parcs solars fotovoltaics des d'Almansa fins a Montesa. Concretament es tracta de la mateixa Montesa, Moixent, la Font de la Figuera i Vallada, que es coordinaran per a presentar al·legacions contra aquesta infraestructura.

Aquest dilluns es reunien al matí les alcaldesses i alcaldes d'aquests municipis de la zona de ponent de la comarca al costat de tècnics per a abordar la situació d'aquesta línia elèctrica que actualment es troba en tràmit d'informació pública. El projecte previst inclou l'alçament d'un centenar de torres d'alta tensió en una zona d'alt valor paisatgístic, la que és coneguda com a 'Toscana valenciana' com són les Terres dels Alforins.

Aquesta reunió, segons expliquen des dels consistoris participants, ha servit per a posar en comú les diferents sol·licituds que sobre els ajuntaments han recaigut fins al moment, i a més ha tingut com a objectiu principal "el poder coordinar les accions conjuntes a realitzar, accions presents i futures encaminades per a donar una resposta consensuada on, per damunt de tot, reflectisquen la defensa ferma dels nostres territoris".

Els ajuntaments recorden als seus veïns que als ajuntaments actualment hi ha disponibles dos models d'al·legacions preparats per a poder canalitzar i facilitar la participació de les persones afectades o els veïns que ho desitgen.

D'altra banda aquests ajuntaments també sol·licitaran a la resta de municipis de la Mancomunitat de la Costera el seu suport a aquest rebuig de la línia a través de mocions en els consistoris, i també el del mateix ens comarcal. Finalment també s'ha apuntat a sol·licitar una entrevista amb la ministra d'Indústria, en sentir que són les administracions locals i en aquest cas els alcaldes i alcaldesses, els últims a ser escoltats quan són els principals afectats.