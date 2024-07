El Museu de Prehistòria de València realitzarà noves excavacions en quatre jaciments durant l'estiu

El Museu de Prehistòria de València (MUPREVA), dependent de la Diputació de València, ha presentat el seu pla anual d'excavacions arqueològiques, que es durà a terme al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre en un total de quatre jaciments de la província. Es tracta d'un programa d'actuacions que comprén un ampli marc cronològic, concretament des del Paleolític inferior fins a l'època dels ibers.

La realització d'excavacions arqueològiques per part del Servici d'Investigació Prehistòrica del Museu de Prehistòria de la Diputació de València és una de les activitats bàsiques que conformen la labor investigadora d'este centre des de la seua creació el 1927. L'excavació, conservació, protecció i difusió del patrimoni són els objectius que marquen este pla d'excavacions d'acord amb les línies d'investigació d'anys precedents.

Els jaciments

Una de les actuacions que realitzarà el Museu de Prehistòria de València serà en la Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna, on el període d'excavació es desenvoluparà durant els mesos de juliol i agost. Es tracta d'un jaciment situat cronològicament en el Plistocé mitjà i Plistocé superior inicial. El seu depòsit sedimentari i les restes arqueològiques tenen una importància excepcional per al coneixement dels orígens i les característiques del poblament humà antic a l'Europa meridional; en particular, de les formes de vida dels preneandertals i altres homínids que van habitar este lloc fa entre 400.000 i 100.000 anys.

El museu de la Diputació també escometrà noves excavacions en la Cova Foradada d'Oliva al llarg del mes de juliol. L'interés d'este jaciment s'ha incrementat a causa del descobriment, fa uns anys, de restes humanes neandertals corresponents a diversos individus. Ara es tracta de reprendre les excavacions que van finalitzar en 2013 sense arribar a la base de l'estratigrafia, tenint present la revisió dels conjunts lítics i gose-us per a delimitar la seqüència del Paleolític mitjà i superior, així com l'adequació de la cavitat per al desenvolupament d'un nou projecte que s'ha començat recentment.

Un altre dels emplaçaments en els quals actuarà el museu, en este cas a l'agost, és el Pico de los Ajos de Iàtova, un jaciment ibèric especialment conegut per la seua col·lecció de ploms escrits en llengua ibera. Els últims anys ha sigut objecte d'excavació per part del Servici d'Investigació Prehistòrica del MUPREVA, juntament amb la Universitat de València i l'Ayuntamiento de Yátova. A hores d'ara s'està treballant per a donar a conéixer les troballes constructives documentades en diferents sectors del poblat, amb la consolidació de les restes i la seua posada en valor.

Finalment, durant els mesos d'agost i setembre, tindran lloc excavacions en la Cueva del Sapo de Xiva. Es tracta d'una cova ritual ibèrica on s'ha documentat una gran varietat d'ofrenes. A més de ser un espai destinat a diversos rituals de l'època ibèrica, entre els quals es troba un soterrament del s. IV a. C., també ha sigut objecte de diversos usos des del Calcolític fins al segle XIX. Enguany, en el marc del programa d'actuacions del Museu de Prehistòria de València, es continuarà excavant per a aproximar-nos als diversos usos d'esta cova al llarg del temps.