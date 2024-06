El MUVI obri les seues noves instal·lacions per a mostrar el Tresor de Villena, la vaixella d'or més important de l'Edat de Bronze

El Tresor de Villena, la vaixella àuria més important de l'Edat de Bronze a Europa, ha inaugurat oficialment la seua nova casa. El MUVI (Museu de Villena) té les seues noves dependències a l'edifici d'una electro-farinera de principis del segle XX, i allí, des d'aquest divendres, s'ha posat en marxa aquest centre cultural i d'investigació que recull la història del llevant espanyol, la col·lecció etnogràfica més important de la Comunitat Valenciana i les obres cedides pel Museu de Villena.

El secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi Espada, assistia a la inauguració en un acte que va comptar amb més de 300 convidats de la societat civil de Villena, personalitats del món de la investigació, estudiosos i acadèmics, així com autoritats locals i provincials.

El secretari d'Estat de Política Territorial, ha posat en valor la “inversió realitzada a Villena, que té molt a veure amb la capacitat de generar turisme, ocupació, investigació i noves oportunitats”, tot això com a resultat de la col·laboració i cooperació institucional entre l'Ajuntament, el Museu del Prado, el CSIC i el Govern d'Espanya.

Espanya, en la seua intervenció d'inauguració, va destacar la “singularitat excepcional dels fons irrepetibles” del nou Museu de Villena. Per al secretari d'Estat la “cultura és un factor de competitivitat” que té la capacitat d'atraure inversions estratègiques, al costat dels seus valors culturals i d'identitat col·lectiva.

L'alcalde, Fulgencio Cerdán, assenyalava que la inauguració del MUVI suposa “convertir Villena en un punt cabdal del turisme cultural, d'aquells amants de la història, però també en un centre vital per a investigadors i científics”. Cerdán afegia que el “El MUVI és un museu per a les persones, però també té entre els seus objectius convertir-se en lloc de consulta, d'investigació i de treball per a experts de tota Europa. El MUVI aspira a ser un centre internacional d'investigació de la història de conca oest del mediterrani”.

Segons l'alcalde, “a partir de hui veureu com mai el Tresor de Villena. Sens dubte l'atractiu més important del MUVI. Una de les joies de l'Edat de Bronze que no deixa de sorprendre'ns en cada investigació científica que rep. En aquest edifici, venerem i reconeixem el nom d'una de les personalitats més estimades del nostre poble. José María Soler, el descobrir, l'intel·lectual, l'investigador més important, qui sabia més del Tresor, qui el va donar a conéixer per tot el món”.

La directora del Museu de Villena, Laura Hernández, considera que aquesta primera fase de desenvolupament del MUVI està a l'altura del valor del fons museístic que va llegar l'investigador José María Soler i l'enginyer agrònom Jerónimo Ferriz. La creació d'aquest museu permet exposar per primera vegada peces abans mai exhibides al públic general.

Fons museístic

El MUVI ofereix en les seues tres sales les peces més significatives de la història de Villena des de la Prehistòria fins a mitjan segle XX, una part de la col·lecció etnogràfica del llegat de Jerónimo Ferriz i l'exposició del Tresor de Villena. El Museu del Prado ha cedit al MUVI tres peces de la seua col·lecció, dues del pintor José García Hidalgo (s.XVIII) i un retrat anònim de la reina Isabel II, a l'empara del projecte Prado Extendido.

El gran atractiu és el Tresor de Villena, trobat al desembre de 1963 per l'estudiós José María Soler, quan de manera fortuïta es va trobar un braçalet entre l'arena i la grava que s'havia extret per a fer formigó de la Rambla del Forner. Allí, després de dies de cerca es va localitzar el conjunt, compost per 66 peces diferents, una notícia que va donar la volta al món.