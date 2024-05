Natàlia Enguix destaca el paper dels estudis comarcals per a posar en valor el patrimoni i la història dels pobles

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha subratllat la importància que juguen els estudis monogràfics comarcals en la posada en valor del patrimoni i la història dels pobles valencians. Enguix ha fet estes declaracions a Castelló de Rugat, durant l'acte de presentació del llibre que recull les actes del V Congrés de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA), celebrat en 2022, que s'edita ara amb la col·laboració de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació (dependent de la Diputació de València) i l'Ajuntament de Castelló de Rugat.

En l'acte, on també intervenien el president de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor; l'alcaldessa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà; i el president de l’IEVA, Joan J. Torró, es donaven detalls del llibre, coordinat per Josep Albinyana i Josep Garcia, que recull ponències, comunicacions i conferències presentades i relacionades amb el V Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida, que va reunir els dies 1 i 2 d'abril de 2022 a estudiosos i investigadors per a parlar de temes molt diversos, sempre relacionats amb la història i les vivències de la comarca.

Natàlia Enguix ha recordat que “la Institució Alfons el Magnànim, l'editorial de la Diputació de València, compta entre les seues nombroses col·leccions amb una que descriu molt bé la realitat històrica, patrimonial i social dels nostres pobles: la col·lecció Estudis Comarcals, que contempla la publicació d'actes de congressos i estudis monogràfics del nostre territori”. Un lloc on, destaca, “les investigadores i investigadors poden presentar el fruit de les seues investigacions sempre que usen com a marc de referència el territori i, en particular, els àmbits local i comarcal”.

La vicepresidenta ha remarcat que “la Diputació sempre estarà al costat d'estes iniciatives perquè enriquixen la cultura de les nostres comarques. Tots i totes creixem amb estes investigacions”. Enguix destacava que el llibre que recull les aportacions compartides en el V Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida els primers dies d'abril de 2022 “obri possibilitats a la reflexió i el pensament d'aspectes diversos de la comarca de la Vall d'Albaida”.

Una aposta pel coneixement que la Diputació de València també treballa des de diverses àrees, referint-se en este sentit al treball que es fa des de l'àrea de Memòria Democràtica que la mateixa Enguix coordina, i que, en col·laboració amb la Institució Alfons el Magnànim, “hem anunciat el llançament d'un nou certamen literari, en la figura de literatura de no ficció i d'assaig -premi María La Jabalina- per a continuar enriquint esta producció sobre el coneixement. Sense oblidar també el programa amb els centres educatius per a incentivar la creació sobre memòria democràtica entre els i les més joves. Una sèrie d'iniciatives que fan de la Diputació de València un ens essencial en el coneixement dels valencians i les valencianes”.

Més dones investigadores

La també diputada d'Igualtat ha fet al·lusió al fet que dels 55 autors i autores que consten en les actes del congrés, 44 siguen homes i 11 dones, raó per la qual feia una crida “al fet que el coneixement siga obert per a dones i homes. Les dones tenim el mateix coneixement i capacitat per a dedicar-nos a la investigació, i per això anime a l’IEVA al fet que en el seu pròxim Congrés incorpore a més autores i coautores. Des de la delegació d'Igualtat de la Diputació de València estarem encantades i encantats d'ajudar”, manifestava.