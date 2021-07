Ontinyent donarà ajudes per al lloguer jove de vivenda de fins 100 euros al mes

Ontinyent presenta una línia d’ajudes per l’accés al lloguer destinant a la gent jove de la ciutat per valor de fins a 100 euros mensuals i 1.200 euros anuals. L’ordenança reguladora que s’aprovarà aquesta setmana al ple municipal, pretén donar resposta a una demanda històrica de la ciutat i el projecte està inclòs dins del I Pla de Joventut d’Ontinyent. Per accedir a aquestes ajudes sols caldrà ser major d’edat i menor de trenta-cinc anys, l’empadronament a Ontinyent i la signatura d’un contracte d’arrendament respecte d’un immoble situat a la ciutat que, a més, constituïsca la seua vivenda habitual.

L’ alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, ha destacat l’aposta del govern local per fomentar polítiques de lloguer i l’habitatge jove a Ontinyent i ha agraït la regidoria de Joventut la tasca feta durant aquest temps “per donar una resposta definitiva i contundent a la demanda històrica de la nostra ciutat i el nostre jovent”. A més, l’alcalde ha remarcat l’objectiu “d’impulsar i reobrir espais i immobles que fins ara estan tancats com a part de la reconstrucció social tan necessària per a la nostra ciutat”, manifestava.

El regidor de Joventut, Jordi Vallés, ha explicat que des de l’Ajuntament es persegueix un doble objectiu: “contribuir a la solució a la problemàtica del lloguer jove i avançar en la revitalització de zones de la ciutat que es troben tancades com és el cas dels barris del Poble Nou i La Vila”, manifestava. D’aquesta manera, tot i que se seguirà una baremació objectiva per l’atorgament i la quantitat de les ajudes, es prioritzarà que l’immoble llogat estiga situat a aquests barris. També es tindran en compte les circumstàncies personals del sol·licitant com ara les condicions familiars o la renda.

A més, Vallés ha posat de relleu les dades d’habitatge recollides pels estudis de Consell Valencià de Joventut: “Una persona jove ha de destinar al voltant d’un 75% del seu jornal a pagar el lloguer i un 37% del jovent es veu obligat a compartir pis. També, a conseqüència de la pandèmia, el risc de pobresa o exclusió social de la gent jove augmenta fins el 52,3% en les persones aturades menors de trenta anys. Hem de pal·liar els efectes econòmics i socials de la pandèmia i fer costat a la joventut amb ajudes per l’accés a l’habitatge, sobretot, des de les institucions”, concloïa Vallés.