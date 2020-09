Ontinyent retrà homenatge el 9 d’Octubre als ‘herois’ de la COVID-19 i la DANA

L’Ajuntament d’Ontinyent retrà homenatge als herois i heroïnes de la COVID-19 i la DANA al ple institucional de commemoració del 9 d’Octubre. La 1a tinent d’alcalde i regidora de Govern Obert, Natàlia Enguix, ha explicat que “a l’últim any hem hagut de fer front a les conseqüències de la DANA i a la pandèmia que encara estem vivint. Dues situacions tan extraordinàries davant les quals ha hagut gent que ha reaccionat extraordinàriament en benefici de la ciutadania, gent que pensem que es mereixen més que ningú ser protagonistes enguany d’un homenatge que volem centrar en ells i elles, perquè s’ho mereixen”, manifestava.

Així, tal com exposarà l’Alcalde Jorge Rodríguez a la Junta de Portaveus prèvia al 9 d’octubre on s’aborda el contingut de l’acte, l’homenatge d’enguany serà per als herois i heroïnes de la COVID-19 i la DANA representants en el personal de la Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil, professionals sanitaris, Bombers i Departament Municipal de Serveis Socials, “que van actuar des del primer moment en què van sorgir estes situacions i han treballat i continuen treballant en primera línia perquè Ontinyent supere estos dos moments històrics de la millor manera possible”, explicava Natàlia Enguix.

L’acte d’enguany presentarà altres novetats com són el trasllat del Ple Institucional a la Sala Gomis, amb aforament limitat, distància física interpersonal i amb especials mesures de seguretat i control d’accessos. Igualment, no es farà la processó cívica ni les exhibicions de música i balls tradicionals que acompanyaven a la celebració de la festa dels valencians als últims anys a Ontinyent, per tal d’evitar acumulacions de persones i potenciar la seguretat.