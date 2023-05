Oriola comença les reunions amb veïns de pedanies per a informar-los sobre el procediment de legalització d'habitatges

L'Ajuntament d'Oriola ha iniciat aquesta setmana la primera de les reunions amb veïns de pedanies per a informar-los sobre el procediment de Minimització d'Impactes Territorials en Sòl No Urbanitzable, pel qual es poden legalitzar habitatges sobre sòl no urbanitzable, especialment es va explicar la forma de tramitació a través de la Declaració de Situació Individualitzada (DSI).

A la sessió, que va tindre lloc en Desamparados, van assistir un arquitecte municipal i José Aix, en qualitat de regidor d'Urbanisme, així com mig centenar de veïns, per a poder resoldre els seus dubtes sobre aquest procediment. Aquesta iniciativa part del Pla de Minimització d'Habitatges en Sòl No Urbanitzable de la Generalitat, pel qual es poden regularitzar els habitatges que complisquen determinats requisits.

Tal com els va traslladar als veïns de Desamparados, poden acollir-se a la Minimització d'Impactes aquells habitatges completament acabats abans del 20 agost de 2014 en sòl no urbanitzable, podent tramitar-se mitjançant Pla Especial o a través del procediment especial de Declaració de Situació Individualitzada quan la densitat d'habitatges siga inferior a 3 habitatges per hectàrea. Per part seua, José Aix va apuntar que el tràmit individualitzat de la Declaració de Situació Individualitzada rep l'aprovació del Ple Municipal amb caràcter previ a la posterior llicència que permet la regularització de la construcció. En aquest sentit, va informar que l'objectiu és “legalitzar aquests habitatges fora d'ordenació, tramitades en un moment en el qual l'urbanisme i el control de l'urbanisme era lax”.

La Regidoria d'Urbanisme ha tramitat les dues primeres proposades de Declaració de Situació Individualitzada per a dos habitatges situats en la pedania de Correntías, que reuneixen els requisits establits en la Llei perquè, després de l'aprovació del Ple, puguen sol·licitar la corresponent llicència i aconseguir la seua legalització. Així mateix, existeixen una vintena d'expedients a l'Ajuntament susceptibles d'obtindre la DSI en concórrer les circumstàncies establides en la Llei.

José Aix recordava que “tenim aproximadament una vintena d'expedients en marxa, concorren les circumstàncies o els requisits exigits per a l'atorgament de la Declaració de Situació Individualitzada de Minimització d'Impacte, però per a seguir amb la seua tramitació és preceptiu l'acord plenari i és aqueixa la raó per la qual hem elevat aquestes dues propostes d'habitatges susceptibles de ser legalitzades en Correntías, en aquest moment. Si finalment s'aconsegueix aquest acord per a declarar la situació d'individualitzar en Minimització d'Impacte, es continuarà avançant amb la idea de poder regularitzar o legalitzar aquests habitatges fora ordenació, tramitades en un moment en el qual l'urbanisme i el control de l'urbanisme era lax i absolutament deixat”.