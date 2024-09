Oriola reclama el dragatge del Segura i d'atzarbes per a evitar una nova DANA

L'Ajuntament d'Oriola ha reclamat l'execució del dragatge del riu Segura i els atzarbes per a evitar que es repetisquen els efectes d'una DANA com la de 2019, just quan es commemora el cinqué aniversari d'aquestes inundacions que van negar el municipi i la resta de la comarca del Baix Segura.

Des de l'Ajuntament han agraït a la Generalitat Valenciana la inversió prevista de set milions d'euros per a efectuar mesures que pal·lien danys com el dragatge del riu Segura i els atzarbes, “on és necessari actuar perquè els danys siguen menors en el cas que es produïsca un episodi com el de 2019”.

“L'objectiu del dragatge en el Segura és desguassar més ràpid” ja que “el pendent des d'Oriola a la desembocadura, a Guardamar, escassament arriba a l'u per cent, amb el que si hi ha molt de sediment l'aigua no té velocitat”, ha explicat el regidor oriolà d'Emergències, Víctor Valverde, en un acte en la pedania de la Media Legua amb l'alcalde, Pepe Vegara, l'alcalde pedani, José Francisco Navarro, i veïns i veïnes d'un nucli urbà que va ser considerat com la zona zero d'aquestes inundacions, al costat del polígon industrial i El Escorratel.

Valverde ha recordat com van ser eixos dies i el que va suposar quant a desplegament de mitjans materials i humans per a donar una resposta ràpida davant els importants danys que es van ocasionar.

Mesures estructurals

Cinc anys després, “hem de continuar reclamant mesures estructurals en les administracions competents perquè les més importants no s'han produït encara”, ha afegit.

“Sense les grans mesures que portem reclamant des de la riuada de 1987 i que es reflecteixen en els diferents plans hidrològics, com la rambla de Tabala, la d'Abanilla i els llits dels rius, no podem estar tranquils perquè estem pràcticament en el mateix punt”.

El regidor d'Emergències també ha avançat que dijous que ve 19 de setembre se celebrarà el CECOPAL per a continuar actualitzant dades i informació per a poder garantir una resposta ràpida i eficaç en cas d'emergència.

“No ens va quedar nada”

Per part seua, José Francisco Navarro, alcalde pedani de Mitja Llegua, ha recordat com es van viure eixos dies en què els veïns van haver d'ajudar-se mútuament “a eixir de les cases” perquè “en els pitjors moments la prioritat era salvar vides” i és que “ho vam perdre tot perquè l'aigua va arrasar les cases i no ens va quedar nada”.

Finalment, l'alcalde, Pepe Vegara, ha assegurat que “el que no recorda corre el risc d'oblidar i per això estem ací commemorant aquells dies, perquè cada vegada que cauen quatre gotes d'alguna manera tenim por i això no és recuperar la normalitat”.

“La manera d'evitar eixa por és que les administracions que tenen responsabilitats sobre el tractament de rambles, rius i protecció contra inundacions escometen les accions necessàries”, ha afegit.

Vegara ha insistit que, des de l'Ajuntament d'Oriola, “no pararem de reivindicar totes aquestes mesures”. “La Generalitat Valenciana té un compromís amb nosaltres i la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) ha de comprometre's”, ha recalcat.