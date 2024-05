Per l'Horta de la Safor porta als tribunals l'ampliació de la carretera CV-60

La plataforma veïnal Per l'Horta de la Safor ha anunciat que porta als tribunals el projecte d'ampliació de la carretera CV-60 per la comarca després de setmanes de preparatius i treball, i continuant així les seues accions al carrer.

Concretament Per l'horta de la Safor anuncia que ha interposat un recurs contenciós-administratiu que, el passat 26 d'abril, va ser admés a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Aquesta línia de defensa comarcal ha estat una de les apostes de la plataforma, que duu mesos anunciant per xarxes que s'està treballant en diferents vies per tal d'aturar aquest projecte. Així mateix, el col·lectiu explica que està acabant d'enllestir la documentació tècnica que s'aporta al procediment.

Des de la plataforma veïnal comarcal reivindiquen que “no podem permetre una obra d'aquestes característiques en un moment d'escalfament global com l'actual, on recursos com la terra i l'aigua s'han de protegir davant els guanys d'uns pocs”.

Aquest moviment de lluita per l'horta de la Safor va nàixer a juny de 2021, quan la Conselleria de Política territorial, Obres públiques i Mobilitat va fer públic el projecte bàsic de la connexió de la CV-60 en el tram Palma de Gandia-Gandia. Segons afirmen aquesta prolongació de la CV-60 implica la destrucció irreversible de més de 600.000 metres quadrats d'horta històrica -més de 700 fanecades serien expropiades- a la comarca de la Safor.

Diferències al govern de Gandia

Aquesta infraestructura també suposa una escletxa entre els socis del govern de Gandia, PSPV i Compromís Més Gandia. Així aquesta formació, després de la defensa realitzada per l'alcalde socialista, José Manuel Prieto, junt a la consellera d'Infraestructures, Salomé Pradas (PP), de l'ampliació de la CV-60, la coalició valencianista va voler marcar distàncies, assenyalant que les paraules de Prieto “no ho són en nom del 'govern de la Ciutat' sinó únicament d’una part d’ell, perquè no estan contemplades en l’acord de govern ni compten amb el nostre vistiplau”.

Per a la formació l'ampliació “suposa una agressió innecessària i irreversible al territori. Este posicionament no és incompatible amb el debat sobre la conveniència d’una millor connexió amb la Vall d’Albaida, per a la qual existeixen alternatives viables de menor impacte i igualment efectives, com reconeixen tots els estudis realitzats fins aleshores”, manifestava la portaveu de Compromís més Gandia, Alícia Izquierdo.