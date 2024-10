El ple de Xàtiva aprova les ordenances fiscals per a 2025 per redistribuir les càrregues

El plenari municipal de setembre ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables del PSPV i de Xàtiva Unida, i els vots contraris del PP i de Vox, el dictamen relatiu a la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2025.

Tal i com ja es va explicar, la reforma fiscal de cara a 2025 incorpora criteris de redistribució de la càrrega impositiva en funció del valor de les propietats, així com també en l’aplicació de bonificacions que afavorisquen a empreses, famílies i comportaments mediambientalment responsables. En aquest sentit es modificaran les taxes referents a l’IAE, la Plusvàlua, l’ICIO, l’IBI i la recollida de residus, sofrint sols increment les dues últimes per ajustar-les al preu real i a la legalitat vigent. La resta de taxes i impostos municipals, com és el cas de la taxa de vehicles, el clavegueram o el preu de l’aigua potable continuaran un any més amb els mateixos paràmetres, acumulant ja set anys de congelació malgrat l’augment constant de l’índex de Preus al Consum (IPC).

L’alcalde Roger Cerdà ha manifestat que “el nostre és un govern responsable que ha plantejat una reforma fiscal després de molts anys amb els impostos congelats, que no assumeix ni de lluny l’increment del cost de la vida que en aquest temps ha arribat al 20%. Aquesta reforma redistribueix la pressió fiscal i dóna suport a les famílies i als sectors que creguem que ho mereixen”.

El portaveu socialista Ignacio Reig ha expressat que “volem any rere any millorar el nivell dels serveis públics, com demanda la ciutadania, i aquestes ordenances fiscals són les que hui necessita la nostra ciutat. Davant un creixement continuat dels preus i dins d’una conjuntura econòmica favorable, és necessari actualitzar, com a mínim parcialment, els ingressos municipals. Si de veritat ens creguem allò de la defensa dels serveis públics i la progressivitat fiscal, es demostra almenys dues vegades a l’any: a les ordenances fiscals i al pressupost”.

La portaveu de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha defensat que “aquestes ordenances són un exercici de responsabilitat, perquè volem un pressupost responsable que equilibri ingressos i despeses. Ens trobem en una situació d’augment continuat de la inflació, la congelació dels ingressos, l’obligació d’adaptar el preu al cost real de servei i la necessitat de finançament per a algunes partides socials justifiquen aquesta nova fiscalitat”. Amorós ha incidit en què “Xàtiva Unida creu en la necessitat d’una fiscalitat responsable, realista i progressiva, perquè els impostos ajuden a pal·liar les necessitats de les persones més vulnerables. Tributar implica invertir en serveis públics i en el benestar dels ciutadans i les ciutadanes”.

Per la seua part, el portaveu del Partit Popular Marcos Sanchis ha manifestat que “era el moment de baixar els impostos, no de pujar-los. Aproven una pujada de 2 milions d’euros, i per a això van a comptar amb el vot en contra del PP, perquè la seua política és la de pujar impostos, mentre que la nostra és la de baixar-los millorant els serveis”. A aquestes afirmacions, l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha lamentat que no hi haja «un debat de fiscalitat seriós que vaja més enllà del titular“. Cerdà ha replicat que ”ho volen tot gratis i que al mateix temps no es pugen els impostos i es bonifiquen a totes les propietats. Vostès proposen ara que baixem els impostos però entre 2005 i 2006 van incrementar en un 25% l’IBI, entre 2006 i 2007 l’increment va ser d’un 17,5% i entre 2007 i 2008 d’un 20%... i així successivament fins 2014 quan el van baixar un poc perquè venien eleccions. Eixa és la realitat del que ha passat en la nostra ciutat i del que fan vostès amb els impostos. Lamente que s’apunten a la moda de les fake news quan el seu president Carlos Mazón el que està fent és retallar en polítiques socials, en els plans d’ocupació, en sanitat o en educació“.

Per últim, el portaveu de Vox Francisco Suárez ha defensat el seu vot en contra indicant que “sent coherents amb el nostre programa votarem que no, perquè nosaltres creguem que les pujades d’impostos danyen a les famílies”.