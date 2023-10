El PP de Benicarló pacta amb els independents de Benigazlum per a aconseguir la majoria a l'ajuntament

Durant els 100 primers dies de mandat, el PP de Benicarló ha governat l'ajuntament en minoria després de no haver aconseguit cap pacte amb cap dels partits de l'arc municipal que els valguera per a una majoria absoluta. Així Juanma Cerdá va aconseguir la vara de comandament gràcies a que cada partit va votar al seu propi candidat i els populars van ser la força més votada, però ara els independents de Benigazlum han arribat a un acord de govern amb el que afirmen aconseguiran “estabilitat” per a l'executiu municipal.

D'aquesta manera amb els 7 regidors del PP i els 4 de Benigazlum (no tenien suficient els populars amb els dos edils de Vox) aconsegueixen els 11 regidors de la majoria absoluta, i amb això s'anuncia un pacte de legislatura.

Juanma Cerdá i Juan Pascual Sorlí, número u de Benigazlum, han assegurat que amb l'acord aconseguiran “un govern estable i sòlid i, per tant, ens permetrà treballar amb garanties pel futur de Benicarló”.

L'alcalde ha reconegut que “Benicarló necessita estabilitat en el seu govern per a poder tirar avant els projectes”, ha remarcat que “aquest pacte no canviarà en res el nostre tarannà i la nostra manera de treballar” i ha insistit que “continuem tenint la porta oberta per a parlar i negociar amb la resta de grups de l'oposició”.

Juan Pascual Sorlí ha detallat que “pensàvem que era imprescindible que Benicarló tinguera un govern fort” i ha subratllat que “entre les dues formacions crearem un equip unit i compacte, sense interessos partidistes, perquè nosaltres no venim a fer política, venim a treballar per Benicarló”. “Hem de fer gran Benicarló -ha dit Sorlí-, i hem d'aconseguir que la ciutadania de Benicarló estiga orgullosa de ser de Benicarló i que viva cada vegada millor”.

A pesar que la reestructuració de les delegacions encara s'està acabant de perfilar, sí que s'ha confirmat que Juan Pascual Sorlí assumirà la delegació d'Urbanisme.