PP i Vox aparten de l'alcaldia de Vinaròs al PSPV amb una moció de censura que dona el comandament a un partit independent minoritari

La candidata del Partit de Vinaròs Independent (PVI), María Dolores Miralles, és la nova alcaldessa d'aquesta localitat del Baix Maestrat, a Castelló, després de tirar avant la moció de censura que han donat suport a aquesta formació, el PP i Vox contra l'anterior primer edil, Guillem Alsina, del PSPV.

La moció ha comptat amb els set vots del PP, els dos del PVI i els dos de Vox, que han sumat així un vot més que el PSPV-PSOE (la força més votada el 28M amb nou actes) i Compromís, que té una edil. Miralles serà alcaldessa -la primera dona en la història del municipi- representant al tercer partit en vots i comptarà amb el suport del segon i el quart.

El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, Juan Amat, ha afirmat que “els vinarossencs van votar un canvi el mes de maig i hui s'ha possibilitat eixa voluntat manifestada en les urnes de manera majoritària”.

Per part seua, el secretari general del PP provincial, Salvador Aguilella, ha posat en valor la “estabilitat que els veïns de la ciutat mereixen per a optar al futur i les oportunitats que el municipi exigeix a qui governa”. “Tenim una responsabilitat amb els ciutadans de Vinaròs i treballarem amb fermesa i rigor per a recuperar el lideratge que mereix aquesta ciutat”, ha afegit.

Des del PSPV-PSOE, la senadora per Castelló Amparo Marco ha assenyalat en xarxes socials que ha assistit a la “moció de la vergonya” per a fer costat al col·lectiu local. “El nou govern passarà a la història per haver arribat a l'alcaldia amb mentides i irresponsabilitat, tot per la cadira”, ha assenyalat en un missatge en el qual ha dit als regidors socialistes: “Tornareu”.

En xarxes socials, el col·lectiu local de Compromís va publicar aquest dijous diverses imatges en les quals lamentava que el pla del nou equip de govern local és “retornar a Vinaròs al passat llunyà”.