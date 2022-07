Protestes en les primeres tales d'arbres per a ampliar el bypass

Ja han començat les tales d'arbres per a executar l'ampliació el bypass, i amb elles també les protestes que demanen la paralització d'aquest projecte. Es tracta del primer tram de l'A7 i la plataforma No+bypass denuncia que el Ministeri pretén duplicar l'autovia “incomplint totes les directrius europees sobre emissions i les mateixes lleis que ha aprovat per a aconseguir la neutralitat climàtica”.

La plataforma No+bypass ha acudit a una de les zones de desbrossament “per a constatar el desastre produït per la tala d'arbres i denunciar, una vegada més, una obra que s'hauria d'haver rebutjat definitivament fa anys”. Adverteixen també que amb aquestes primeres tales alguns propietaris de cases i parcel·les han constatat que les màquines han accedit a espais que no estan dins del traçat, per la qual cosa estan estudiant denunciar al Ministeri.

Segons els conservacionistes la duplicació del by pass afecta de ple a un refugi antiaeri de la Guerra Civil, que desapareixeria sota l'asfalt, i també al poblat ibèric del Tos Pelat, “poblat ibèric edetà que per les seues característiques és l'únic poblat a la província de València que es podria denominar ciutat i que també es veuria afectat per la duplicació”. Per això No+bypass ha comunicat els fets a la Direcció General de Patrimoni perquè intervinga i defense aquests dos béns culturals davant el Ministeri.

Antonio Domingo, membre de la plataforma, i present en l'acció de denúncia, ha destacat que “el Ministeri escolta les grans constructores, que necessiten 'més obres' per a continuar funcionant, i no reflexiona sobre la barbaritat que suposaria aquesta duplicació, que no s'hauria de realitzar, ja que amb la quarta part del pressupost es podrien millorar els accessos del bypass actual i augmentar la capacitat i seguretat amb mesures barates, i dedicar la resta del pressupost a millorar les infraestructures ferroviàries, especialment de mercaderies, per a començar a situar-nos a nivell europeu, on el 18% de les mercaderies van amb tren, mentre que nosaltres no arribem al 4%”.

“Una ferida al territori i a les famílies afectades”

No+bypass ha explicat a la ministra que aquesta obra “és completament prescindible si es duen a terme mesures perquè el trànsit siga més segur i més fluid en l'autovia actual”. Asseguren que “l'excusa” del Ministeri per a fer aquesta macroobra és la millora de la seguretat. “I per això la proposta de No+bypass va en aqueix sentit: limitar la velocitat a 100 km/h; que els camions no puguen avançar en determinats trams, és a dir, que conduïsquen en manera túnel; que les mercaderies voluminoses només puguen ser transportades a determinades hores, etc. Totes aquestes mesures, juntament amb la millora dels accessos actuals, millorarien la capacitat i la seguretat del by pass, però la irresponsabilitat del Ministeri fa que preferisca tirar al fem 1.000 milions d'euros, que costaria l'obra, i devastar una franja de 150 metres d'ample en els 23 quilòmetres que es volen duplicar”.

D'altra banda assenyalen que “el Ministeri no vol acceptar que s'ha equivocat en les previsions que feia sobre l'augment de vehicles circulant pel by pass, que es va constatar fa anys, perquè l'augment de l'1% anual de vehicles no s'ha produït (en 2018 només circulaven 85.000, quan la saturació es xifra en 125.000). Tot això fa encara més qüestionable aquesta macroobra. Però el Ministeri escolta més les grans constructores que els arguments fonamentats i de sentit comú que planteja No+bypass”.