El PSPV avala la prolongació de la CV-60 com a "eix clau" per a vertebrar els 185 municipis de les comarques centrals

El PSPV de la província de València ha manifestat el seu suport a la prolongació de la CV-60, un "eix clau" que afirma "vertebra les comarques centrals, la Vall d'Albaida, el Comtat, la Canal de Navarrés, l'Alcoià, la Safor, la Costera i les Marines". L'Executiva Provincial considera que la CV-60 és "vital i necessària" per al desenvolupament i la connexió de les Comarques Centrals, que comprenen un total de 185 municipis amb una població de 850.000 habitants i una superfície de 4.570 Quilòmetres quadrats, la qual cosa suposa el 17% de la població i el 20% del territori de la Comunitat Valenciana.

La secretària general del PSPV de la província de València, Mercedes Caballero, ha defensat que aquest projecte suposa un avanç en la vertebració del nostre territori i un element de dinamització per als municipis pròxims. "Estem davant una infraestructura potencial per a dinamitzar aquestes comarques, per al seu desenvolupament econòmic, la seua mobilitat i per a l'arrelament en els municipis en perill de despoblació", ha indicat. La líder provincial també ha apel·lat al diàleg amb l'Administració per al seu desenvolupament, utilitzant amb rigor el procediment d'al·legacions obert de manera transparent a la participació pública.

L'executiva també ha donat suport a la voluntat política del Consell de continuar executant la CV-60 en els seus diferents trams, de forma consensuada i dialogada amb tots els actors locals amb l'objectiu de superar les reivindicacions històriques de les comarques centrals, potenciar els seus sectors productius i atendre l'Estratègia Valenciana de la lluita contra la despoblació.

"Un projecte sostenible"

La secretària de Medi Ambient d'executiva provincial, Carmen Antequera, ha valorat la sensibilitat del projecte, -que ha sigut sotmés a Avaluació Ambiental i que compta amb un Estudi d'Integració Paisatgística-, per la seua precisió mediambiental, fomentant la mobilitat sostenible i respectant l'entorn paisatgístic. Sobre aquest tema ha explicat que "el traçat també contempla l'execució d'una via de ciclovianants que millora la connectivitat no motoritzada entre els diferents nuclis urbans". Segons Antequera, "la direcció provincial considera que aquest projecte s'erigeix com a connexió principal per a extraure el trànsit dels municipis pels quals discorre i solucionar la connexió d'una via d'alta capacitat, com és la CV-60, amb les xarxes locals CV-686 i CV-680, connectant aquest eix amb l'AP-7 i la N-332".

Els socialistes han defensat que amb aquest corredor es descarrega de trànsit pesat i lleuger els polígons industrials i poblacions en els municipis de Palma de Gandia, el Real de Gandia, Beniflà, Beniarjó, Almoines, Bellreguard, la Font d'en Carròs i Potries. La virtualitat d'aquest corredor aconsegueix a més, la descongestió del trànsit de pas amb origen Gandia, Grau de Gandia i la resta de la xarxa local incidint en l'AP7 i la N-332.

Oposició de Compromís

Aquest suport específic del PSPV es produeix després que des de Compromís es mostraren discrepàncies amb la finalització d'aquest projecte al seu pas per la comarca de la Safor. Actualment la carretera arriba fins a Palma de Gandia, però el projecte de prolongació pretén que es connecte amb l'AP-7 i amb la nacional 332 per a evitar que el trànsit d'aquesta via d'alta capacitat haja de ser absorbit per dues carreteres secundàries.

L'alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez (Compromís), s'ha pronunciat públicament en contra de la prolongació, i demana que es "paralitze el projecte" mentre busquen altres alternatives per a frenar la destrucció de l'horta. La mateixa postura ha pres la direcció provincial del partit, que ha declarat que l'obra suposa una "solució irreversible" i que per aquesta raó és necessari "asseure i dialogar".

Per la seua part Arcadi España (PSPV), conseller de Política Territorial i Obres Públiques, s'ha mostrat obert a conversar i a la modificació del projecte, encara que recorda que es tracta d'una reivindicació històrica demanada per la comarca.