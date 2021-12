El PSPV pren possessió de l'alcaldia de Bellreguard complint el pacte de govern amb Compromís

El socialista, Joan Marco, va prendre possessió el passat cap de setmana en el ple municipal com a alcalde de Bellreguard, atés el pacte de govern amb Compromís que suposava el repartiment de l'alcaldia durant la legislatura

Anteriorment i com a pas previ necessari, el dimecres havia renunciat al càrrec de primer edil, Àlex Ruiz, de Compromís, i que ara passa a ser primer tinent d'alcalde.

El ple va estar a punt de suspendre's perquè va haver-hi dues baixes de regidors, un del PSPV-PSOE i un altre de Compromís, per confinament per COVID-19. No obstant això, per 5 vots a favor del govern de coalició i 4 en contra del PP, va eixir triat Joan Marco.