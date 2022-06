Quart de Poblet eliminarà les canyes invasores i plantarà espècies autòctones al Parc Natural del Túria

Quart de Poblet vol que el Parc Natural del Túria al seu pas per la localitat siga un bosc de ribera lliure de canyes invasores. Concretament es treballarà perquè el tram que comprés entre el Assut de Repartiment i la séquia de Tormos de Manises, el Parc Natural se semble al que va ser el seu origen, una reivindicació històrica de l'Ajuntament.

El municipi és una de les localitats pioneres en la recuperació de l'hàbitat originari del riu. L'objectiu és recuperar totalment l'espai de domini públic envaït, per un comunicat, per les canyes invasores, i per una altra, pel mal ús que s'efectua en parcel·les amb plantacions confrontants que generen més residus i afecten el manteniment de la zona. En aquest sentit, l'Ajuntament estudia un pla per a reubicar aquests horts i la seua possible reconversió a horta ecològica, la qual cosa beneficiarà tant als cultius com al parc fluvial.

La retirada de les canyes serà fonamental per a aconseguir la renaturalització integral de l'enclavament i, per a això, el consistori, la Direcció del Parc Natural del Túria i la Fundació Limne han unit forces per a l'eliminació d'aquests elements invasors. En aquesta actuació es preveu el desbrossament de les canyes i la posterior coberta de la zona lliure amb una geomalla de plàstic durant 18 mesos que impedirà el rebrot d'aquesta espècie invasora. Després de finalitzar aquesta fase, s'iniciarà la plantació d'espècies autòctones per a recuperar el bosc de ribera autòcton. D'altra banda, Limne ha iniciat l'eliminació de canyes en una zona del riu, que actualment ja està coberta per una geomalla, per la qual cosa es continuarà amb aquesta acció en la resta del llit.

L'objectiu és implicar en les tasques de plantació coordinades per professionals per a sensibilitzar sobre la importància de participar en la conservació dels entorns naturals de manera activa. Per a això, es realitzaran activitats de conscienciació ambiental, en les quals també es convidarà als col·legis, per a donar a conéixer el paratge natural i la importància de cuidar-lo i preservar-lo entre totes les persones.

A aquesta iniciativa se sumarà al projecte “NaTURTURia: Recuperació ambiental i hidromorfológica del riu Túria”, impulsat per l'Ajuntament en col·laboració amb Limne, i per al qual s'ha demanat una subvenció inclosa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation. Amb aquest programa, es duplicarà l'àrea de parc del llit en ampliar la zona d'esplai als dos marges del riu i en adequar la ruta ciclopeatonal. Ara només s'utilitza el marge dret com a àrea d'oci, però en regenerar-se l'esquerre suposarà un notable increment de la superfície de parc i naturalesa a la disposició de la ciutadania. A més, s'adequarà el marge es reduirà la perillositat de les inundacions, es regularà el cabal, es mitigarà els impactes del canvi climàtic, es recuperarà l'espai fluvial i es fomentarà la implicació i l'educació ambiental de la ciutadania amb el riu.

Cal recordar que en els últims anys, l'Ajuntament ha apostat per la recuperació de l'estat original del riu i netejar-lo de residus i espècies invasores. A més, s'han plantat espècies autòctones adaptades al règim d'avingudes dels rius mediterranis i millorant la qualitat de les aigües. La creació d'un bosc de ribera en bon estat contribuirà a restaurar un hàbitat natural d'especial.