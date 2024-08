Quart de Poblet posa en marxa el Pla d'Activació Social per a l'Ocupació 2024, per segon any consecutiu

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha posat en marxa, per segon any consecutiu amb pressupostos íntegrament municipal, el Pla d'Activació Social per a l'Ocupació 2024, l'objectiu de la qual és millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social, a més d'inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables.

Dimarts que ve, 3 de setembre, s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds per a la contractació de 15 persones: 6 per a llocs d'operaris i operàries i 5 llocs d'auxiliars de serveis i 4 llocs d'auxiliars administratius, tots ells per a un període de fins a 12 mesos.

L'alcaldessa, Cristina Mora, ha destacat que “per a aquest equip de govern és molt important desenvolupar plans com aquest en matèria d'ocupabilitat ja que és el resultat del nostre compromís per oferir oportunitats d'accés al mercat laboral a persones desocupades del nostre municipi”.

Per a participar en el Pla d'Activació Social per l'Ocupació, impulsat per la regidoria d'Ocupació, Promoció Econòmica i Empreses que dirigeix Fran Hidalgo, pot presentar la sol·licitud qualsevol persona en situació de desocupació que siga major de 18 anys, estiga inscrita en l'oficina LABORA i empadronada a Quart de Poblet des d'un període mínim de 6 mesos abans de la data d'inici del termini de presentació de candidatures, que és d'un període de deu dies hàbils.

La presentació de sol·licituds s'ha de realitzar preferentment de manera telemàtica, en el tràmit corresponent habilitat a aquest efecte, o presencialment en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Quart de Poblet, Plaça del País Valencià, 1, juntament amb la resta de documentació sol·licitada en la convocatòria. Es facilita la instància model i els annexos i, a més, s'han publicat en la pàgina web municipal: https://quartdepoblet.es/areas/empleo/articulo/pla-d-activacio-social-per-a-l-ocupacio-2024

Aquest Pla d'Activació Social per l'Ocupació, se suma a la resta dels programes d'ocupació social i tallers de formació i ocupació, que realitza l'Ajuntament de Quart de Poblet a través de l'àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.