Riba-roja regula el teletreball amb un màxim de 3 dies a la setmana i jornades de 7 hores per als empleats municipals

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha redactat un reglament de funcionament intern en el qual regula el teletreball que es va posar en marxa al març del passat any a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus i que obliga a reduir al màxim el contacte social i limita la mobilitat de les persones com a fórmula per a evitar una propagació dels contagis.

El reglament municipal elaborat pels tècnics de l'ajuntament de Riba-roja de Túria i impulsat per l'equip de govern del PSPV ha comptat amb el suport de les formacions polítiques en l'oposició com el PP, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida i de Podemos Riba-roja Pot mentre que Vox ha optat per l'abstenció.

Des del decret de l'Estat d'Alarma de març de 2020, l'ajuntament de Riba-roja, segons apunten fonts municipals, va adaptar el treball dels funcionaris i empleats del consistori a la realitat provocada per la crisi sanitària amb l'objectiu de preservar la salut dels propis treballadors sense que, en cap moment, es produïra un menyscapte en la prestació normal dels serveis públics municipals.

El text legal aprovat assenyala que el teletreball “aconsegueix un millor i més modern acompliment del lloc de treball a través del foment de l'ús de les noves tecnologies i la gestió per objectius, així com contribuir a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral o altres circumstàncies personals que ho aconsellen, en aconseguir amb això un major grau de satisfacció laboral”. Aquesta modalitat de prestació del servei garanteix les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat social, privacitat i protecció i confidencialitat de les dades, afigen les mateixes fonts.

El reglament estableix i delimita els llocs de treball que poden ser exercits de manera telemàtica per les seues característiques específiques, així com aquells que requereixen una presència dels empleats en el seu desenvolupament laboral. A més, es tindran en compte els llocs de treball en els quals no s'empren determinats mitjos tècnics per al seu desenvolupament.

D'entre els mitjans que no poden ser duts a terme de manera telemàtica destaquen els llocs d'atenció i informació a la ciutadania i les oficines de registre, els llocs ocupats per personal eventual o de confiança, així com els de caràcter directiu, la policia local i els llocs de treball les funcions dels quals comporten, necessàriament, la prestació de serveis presencials.

Entre les àrees presencials, a més de la policia local i protecció civil, cal afegir, a més, els serveis socials –ajuda a domicili, tele-assistència o atenció a la ciutadania- els empleats del cementeri municipal, la neteja dels edificis i instal·lacions municipals, la brigada d'obres i serveis, parcs i jardins, enllumenat, serveis d'autobús municipal arRibabus i Conectametro, així com conserges, telefonistes i operaris.

L'acompliment del teletreball es considera vàlid com a prestació del servei municipal, tindrà un caràcter voluntari, una condició reversible de la modalitat, igualtat de dret per a tot el personal que opten per la presència o no en el lloc de treball, dret a la desconnexió digital per al descans dels treballadors i compatible amb la reducció de la jornada laboral, recalquen des del consistori.

La duració del període de temps per a dur a terme el treball no presencial serà d'un any com a màxim, prorrogable per un altre any més, amb un mínim d'un dia i un màxim de tres dies a la setmana, amb una jornada de 7 hores diàries de treball i una franja de 10 a 13 per a estar localitzable telefònica o telemàticament. El consistori assegura que facilitarà els mitjans i recursos tècnics per a dur a terme el teletreball.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquesta modalitat “s'ha imposat per unes condicions sanitàries a les quals no ha obligat el coronavirus, si bé des de feia temps estàvem estudiant aquesta fórmula que suposa una garantia total entre al conciliació laboral i familiar dels empleats amb la garantia que no minva el servei que es presta als ciutadans”.