Riba-roja reparteix 3.500 màscares entre els escolars del municipi i dissenya rutes d'accés als centres

L'ajuntament de Riba-roja de Túria ha anunciat que repartirà un total de 3.500 màscares entre els escolars de tots els centres educatius de la localitat en l'inici del nou curs que donarà principi dilluns que ve 7 de setembre. Aquesta iniciativa, apunten, es completarà amb altres encaminades a assegurar un curs acadèmic lliure de contagis i amb les màximes mesures sanitàries i d'higiene.

“El govern municipal de Riba-roja de Túria ha consensuat amb els equips directius dels centres educatius totes les mesures necessàries perquè el pròxim curs escolar no es veja afectat per la propagació del coronavirus entre els escolars. D'aquesta manera, el repartiment de les 3.500 màscares protectores s'efectuarà entre els centres educatius d'infantil, primària, secundària, batxillerat i els cicles formatius”, asseguren fonts municipals.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha recalcat que s'han reforçat les tasques de neteja i desinfecció que es realitzaven ja des de fa mesos en augmentar en una persona més per a cada centre educatiu que s'encarreguen, habitualment, d'aquestes tasques en les àrees i espais comuns. El govern municipal ha destinat una partida de fins a 59.867 euros “per a finançar les despeses de funcionament derivats de totes les mesures que es duen a terme per a assegurar totes les mesures sanitàries adequades”.

Quant a les rutes d'accés a tots els centres educatius de Riba-roja de Túria han apuntat que s'han dissenyat en els últims dies per part de l'àrea de Seguretat Vidal de la Policia Local sota els criteris d'evitar aglomeracions dels escolars i assegurar que tant les entrades com les eixides dels mateixos es duen a terme de forma ordenada i escalonada en el temps, d'acord amb les exigències de les autoritats sanitàries.

Els treballadors de l'àrea d'Obres i Serveis de Riba-roja de Túria estan realitzant les labors de senyalització de les rutes segures perquè de manera fàcil puguen ser seguides i respectades pels escolars.

En cada centre educatiu de la localitat s'han disposat, com han informat a través de la nota de premsa, diversos tipus de cartells explicatius dirigits a tots els escolars de Riba-roja de Túria en els quals es donen a conéixer les recomanacions i indicacions que han de seguir cadascun d'ells a l'hora de dur a terme, de manera eficaç i segura, totes les activitats quotidianes que realitzen en el seu dia a dia.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat “l'enorme esforç que des dels diversos departaments de l'ajuntament en coordinació amb els centres escolars i la policia local s'ha realitzat per a assegurar un curs escolar atípic en el qual s'han hagut d'adaptar completament per a evitar possibles contagis per coronavirus entre els alumnes, el personal administratiu i docent”.