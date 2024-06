Rodríguez destaca els 4 milions de la Diputació de València aconseguits per Ens Uneix per a Ontinyent en el primer any de legislatura

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha fet balanç del primer any de l'actual legislatura, la quarta en la que està al front de l'ajuntament. Dins les xifres exposades han destacat que en sols un any la Diputació de València, de la qual forma part del seu govern la seua formació -Ens Uneix- junt al PP, s'han aconseguit més de quatre milions d'euros per a la ciutat, “una realitat que ningú pot qüestionar”.

En l’acte, al qual acudia acompanyat pels regidors i regidores del Govern d’Ontinyent, Jorge Rodríguez subratllava que en el primer pressupost, el de 2024, s'ha assolit la quantitat més elevada de la seua història, “52 milions d’euros, amb un 80% d’inversions procedents d’altres entitats i administracions”.

Rodríguez reafermava que en aquest període s’ha mostrat “el posicionament estratègic d’Ens Uneix”, que aconsegueix “un pes allà on es prenen les decisions, que també ha servit per desbloquejar les obres de l’hospital”. Així recorda que al recinte sanitari s’executen cinc contractes per un import superior als 10 milions d’euros per a aspectes tan importants com els quiròfans o les sales blanques.

L’alcalde destacava que “anem cap a un futur esperançador, on seguim veient que les idees que projectem es fan realitat, i en breu estaran finalitzades a Ontinyent les obres del Centre Intergeneracional, el Museu del Tèxtil, el carrer José Simó Marín, el grup de vivendes Ramón Llín, la muralla, la residència de La Beneficència, el parc de es Mamàs Belgues o el propi Hospital, realitats que van a millorar el dia a dia de la nostra gent”.

Jorge Rodríguez destacava que és el camí “que vol la ciutadania, que ens va donar la majoria buscant una continuïtat en el treball fugint d’experiments i tendències volubles. Amb l’aval de la gestió i l’experiència, amb la Vicepresidència primera de la Diputació, i sobretot amb suport de la ciutadania, els projectes ambiciosos i sensats estem fent d’Ontinyent la ciutat que entre totes i tots volem”.