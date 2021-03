Sagunt accepta el projecte de l’Autoritat Portuària de demolir completament el pantalà i construir un de nou

La Junta de Portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament de Sagunt ha acordat este matí acceptar el projecte presentat el passat 12 de març per l’Autoritat Portuària de València, segons ha informat l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno. Esta decisió s’ha adoptat després d’estudiar i valorar tots els aspectes del projecte presentat, que consistix en la demolició completa de l’antic Pantalà amb la intenció de construir un totalment nou en un termini de sis mesos, amb un pressupost d’11 milions d’euros.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha explicat que “hem acordat una postura de consens per part de l’Ajuntament, a pesar que teníem diferents posicionaments per part dels partits polítics. Finalment hem optat des d’un prisma realista, acceptar el projecte de l’Autoritat Portuària de València i treballar en la seua millora, sobretot quant a la incorporació d’elements de patrimoni industrial”.

En este sentit, Darío Moreno ha indicat que també hi ha hagut consens sobre que “l’Autoritat Portuària de València ha incomplit amb els seus compromisos en reiterades ocasions, però és important que treballem en positiu per a guanyar un espai per a la ciutadania i per a dignificar eixa part del nostre patrimoni industrial”.

Des d’Esquerra Unida, el seu portaveu Guillermo Sampedro ha manifestat que la seua formació rebutja el projecte de l’APV i han exigit que la solució es consensue amb les associacions de patrimoni industrial.

El Pantalà té una longitud de 1.652 metres i està dividit en cinc trams. D’estos trams, el primer, amb 360 metres de llarg, està situat en terra ferma i la resta, sobre la mar. Dos d’eixes parts es van esfondrar durant els temporals de 2019 i 2020.

No obstant cal recordar que en un primer moment va haver unanimitat dels partits de Sagunt d’oposar-se a aquesta demolició i es va voler portar davant la justícia. Però ara un nou estudi encomanat pel propi Ajuntament de Sagunt ha certificat la inviabilitat de mantindre l’actual pantalà.