Sagunt demana a l’Audiència Nacional la paralització de la construcció dels espigons d'Almenara pel perjudici a les seues platges

L’Ajuntament de Sagunt ha anunciat que presenta un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional, contra el projecte constructiu d’estabilització del front litoral a la Llosa i Almenara amb espigons, aprovat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i sol·licitant la paralització de les obres.

El Consistori considera que aquest projecte no ha tingut en compte adequadament que l’actuació aïllada en el tram de costa de la Llosa i Almenara agreujarà sensiblement la regressió de les platges de Sagunt, tal com indiquen els informes tècnics encarregats per l’ajuntament, considerant que ha d’abordar-se el problema d’aquesta part del litoral donant una solució integral a tot este tram de costa i no sols a una part.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha recordat que esta decisió respon a una posició unànime de tots els partits polítics. També ha destacat que al novembre de l’any passat, l’Ajuntament va posar tres condicions bàsiques al Ministeri per a arribar a un enteniment. Afirmen així que "sí que es va redactar el projecte de regeneració de les nostres platges, però per contra, no s’ha fet l’actuació urgent que permetera el bany aquest estiu (excepte una xicoteta actuació en dos zones) i tampoc s’han produït reunions periòdiques per a comprovar l’estat de les platges del nord de Sagunt, per a valorar el grau d’afectació en les mateixes ocasionat per les obres a Almenara".

L’alcalde ha manifestat que, a més, hi ha hagut dos actuacions del Ministeri en els últims dies que no han anat en la direcció correcta. D’una banda, s’ha suspés una reunió prevista per a divendres passat i, d’altra banda, el secretari d’Estat va visitar les obres de la Llosa i Almenara i no va tindre en compte a l’Ajuntament de Sagunt a pesar que en el citat projecte s’inclouen accions en el terme municipal de Sagunt . Per tot això, l’Equip de Govern ha pres la decisió de presentar el recurs.

Darío Moreno ha manifestat que “estem per a defensar el nostre litoral, volem una solució pactada, però per a això necessitem eixos gestos per part del Ministeri que demostren que dins de la seua estratègia i dins de l’actuació d’Almenara, estan pensant en el nostre municipi. Lamentablement, estes últimes actuacions del Ministeri van en la mala direcció i ens veiem abocats a la presentació del recurs, perquè és important que compten amb Sagunt i es tinguen en compte les preocupacions de l’administració local i dels veïns i veïnes”.

L’alcalde ha indicat que “no es trenquen els ponts, no és un xoc de trens, el que volem és establir un diàleg amb el Ministeri directe i continu i poder avançar de manera conjunta. Aquesta falta de voluntat actual és la que ens ha portat a la presentació del recurs, però entenem que és una situació que es pot reconduir i és un recurs del qual podem desistir en qualsevol moment, però per a això necessitem veure una voluntat real de diàleg que ens porte a un projecte que puguem sentir com a propi”.​