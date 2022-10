Sagunt impulsa les obres dels Jardins de la Gerència que començaran amb una inversió de 2,2 milions

L’Ajuntament de Sagunt ha iniciat la licitació del contracte d’obres d’actuacions urgents i obertura de l’espai lliure de la ciutat-jardí de la Gerència de Port de Sagunt. Est matí, la Junta de Govern Local ha aprovat l’obertura de l’expedient per a adjudicar el contracte, així com el projecte, amb un pressupost de licitació de 2.257.710 euros. A més, també ha aprovat els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives. El termini d’execució previst per a les obres de la Fase 1 és de 10 mesos, comptats a partir de l’acta de comprovació del replanteig de les obres.

El pressupost d’execució material de la Fase 1 ascendix a un import de 2.257.710 euros. Per a finançar-ho l’Ajuntament de Sagunt compta amb una subvenció de la Diputació de València d’1.450.000 euros aconseguida a través del Pla d’Inversions + de 2021 i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que cofinança 807.980 euros en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat ‘Join Sagunt’ del Programa Operatiu pluriregional d’España FEDER 2014-2020.

La superfície on s’actuarà és de 13.433,49 metros cuadrados, centrant-se principalment en la recuperació i reorganització de la circulació interior del recinte mitjançant camins i senderes per als vianants i per a mitjans de transport no motoritzats; així com mantindre l’estructura d’illes originals, rehabitant els espais verds que alberguen i realitzant un tractament de vegetació i fauna, a més de la instal·lació de cartelleria identificant les espècies autòctones; la instal·lació de xarxes, de xarxa elèctrica, il·luminació i aigua potable, entre altres; restaurar i reubicar aparcaments de bicicletes i, finalment, senyalitzar tot l’espai amb les condicions i recomanacions d’ús.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha manifestat que “és una prioritat la recuperació del nostre patrimoni industrial i precisament per això, hui és un dia important, amb esta licitació, de la primera fase de la recuperació dels jardins de la Gerència. La Gerència és una unitat tan gran que hem hagut de dividir el projecte en tres blocs. Esta és la primera fase que implicarà la recuperació del costat Este dels jardins, també amb les obres de consolidació i d’urbanització dels diferents edificis. La fase dos implicarà dur a terme les mateixes actuacions però en la zona Oest del jardí i, finalment, quedarà una fase ja de posada a punt definitiva dels diferents edificis. Hui fem eixe primer pas amb la licitació de la fase un i complim així tres grans objectius”.

Donada l’extensa superfície de la Gerència esta licitació es referix a l’execució material de la primera fase del projecte global que es dividix en tres fases d’actuació, totes elles obres completes.

Així mateix, Moreno ha assegurat que “el primer objectiu és la recuperació dels espais públics, que siguen zones vives que la ciutadania puga gaudir; el segon, com deia, també és la recuperació del nostre patrimoni industrial i ha de ser una zona viva i això enllaça amb el tercer objectiu que és generar una zona d’atracció, una zona turística que també ens ajude econòmicament. Per tot això, hui és un bon dia per a l’ajuntament”.

En eixe sentit, esta operació es presenta per la necessitat de dotar a la ciutat de nous espais verds per a l’ús i gaudi de la ciutadania, mantenint el seu caràcter urbà i mediambiental, a més de conservar un espai singular degradat del passat industrial de Sagunt. La intenció principal és procedir a la seua obertura al públic com a parc urbà. Per eixa raó, l’àmbit d’actuació d’esta primera fase abasta la zona Este de la Gerència, espai delimitat entre el passeig central i l’Albereda.

Per part seua, el regidor delegat de Patrimoni Cultural i Industrial, Guillermo Sampedro, ha explicat que “es tracta d’una de les principals inversions d’esta legislatura i un dels principals projectes d’estos quatre anys d’este equip de govern. Amb este projecte tan ambiciós es demostra que continuem treballant pel nostre patrimoni històric i, en concret, pel patrimoni industrial, que se sumarà a la rehabilitació del casino que ja està en marxa, a la rehabilitació de la nau de tallers que la Conselleria està a punt de licitar també l’obra i, sobretot, al museu industrial que intentarem tindre acabada l’obra al més prompte possible per a a partir d’ací començar a pensar ja en el futur museu industrial i del moviment obrer”. Al que ha afegit: “És una inversió molt ambiciosa, intentarem recuperar un espai que en el seu moment no va ser públic i, la intenció, és recuperar-ho i obrir-ho a la ciutadania, i convertir-ho en un gran parc municipal amb una gran zona verda i, sobretot, destacar que és una dels principals senyals d’esta legislatura”.

“Continuem avançant en la direcció de recuperació de patrimoni industrial i, sobretot, tenim clar quins seran els següents passos que hem de donar. Esperem que esta licitació siga adjudicada en el menor temps possible i puguem començar les obres a principis de 2023”, ha conclòs el primer edil.