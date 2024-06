Sagunt inicia el trasllat de l'Arxiu Industrial per a la seua millor conservació i catalogació

L'Ajuntament de Sagunt ja es troba traslladant la documentació de l'arxiu de la Companyia Minera de Sierra Menera i Alts Forns del Mediterrani a una ubicació més apropiada per al seu correcte magatzematge. El nou Arxiu Industrial se situarà en una nau localitzada al Polígon Ingruinsa, concretament el carrer Siderúrgia, amb millors condicions per a la seua adequada conservació i posterior catalogació.

Les regidores d'Arxiu, Ana María Quesada, i de Patrimoni Industrial, Patricia Sánchez, han fet una visita a la nau que fins ara albergava l'Arxiu Industrial, al carrer Jerónimo Roure, així com al nou espai de Ingruinsa, per a comprovar in situ l'estat de tots dos espais i el desenvolupament dels treballs de trasllat. En la visita també han estat presents els edils del PP, Ximo Catalán; d'IP, Juan Guillén; de Vox, José Tomás Serrano; i de Compromís, Pepe Gil.

“Esta és una data que tindrem marcada els qui estimem la història del nostre municipi i el patrimoni industrial d'esta ciutat. Després de 40 anys d'inacció, per fi fem el primer pas per a aconseguir posar a la disposició de la ciutadania este Arxiu Industrial tan anhelat”, ha valorat la regidora d'Arxiu, Ana María Quesada. Per a l'edil municipal, “dignificar l'Arxiu Industrial i aconseguir que la documentació estiga disponible per a totes aquelles persones que vulguen investigar i aprofundir en la nostra memòria obrera és un objectiu que ens hem marcat per a esta legislatura”.

Així, l'Ajuntament de Sagunt ja ha adjudicat el contracte d'arrendament del nou espai, per un termini de tres anys (prorrogable durant dos anys més), i un import de 1.800 euros mensuals. La nau té unes dimensions d'al voltant de 200 m², encara que “la seua capacitat de magatzematge es triplica, amb una superfície útil de més de 600 m²”, ha explicat Quesada. La raó és que consta d'unes instal·lacions de prestatgeries metàl·liques en diverses plantes, òptimes per a albergar tota la documentació d'AHM.

La nova ubicació permet una millor ordenació de la documentació. En total, unes 7.000 caixes que, fins a este moment, “es trobaven emmagatzemades en palets”. Segons ha informat la regidora d'Arxiu, “en el nou espai es col·locaran caixa a caixa en les prestatgeries, alguna cosa que facilitarà notablement la seua catalogació i, posteriorment, esperem que la seua consulta”. “Encara tenim molta faena per davant, però tot l'equip del departament d'Arxiu està implicat al màxim per a aconseguir que donar lloc a un Arxiu Industrial com el que esta ciutat mereix tindre”, ha conclòs Ana María Quesada.