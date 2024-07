Sagunt obri a la ciutadania el nou passeig del pantalà del port

Un nou espai de connexió entre el port i la ciutat, una zona comuna on interconnectar amb els veïns i veïnes l'activitat que dia a dia es desenvolupa en els molls saguntins. Esta és l'essència del nou passeig marítim del port de Sagunt que hui s'ha obert a la ciutadania i que té una zona de trànsit d'uns 400 metres.

Amb esta actuació l'Autoritat Portuària de València (APV) ha donat vida a una nova àrea ciutadana en la zona d'interacció port-ciutat que dona continuïtat a l'actual passeig marítim de Sagunt i que servix de transició entre l'ús portuari i l'ús ciutadà. I per a comprovar de primera mà els usos d'esta nova infraestructura, este matí Mar Chao, presidenta de la APV, i Darío Moreno, alcalde de Sagunt, amb gran part de la corporació municipal, representants de la ciutadania i destacats membres de la comunitat portuària de Sagunt, han realitzat la visita final d'obra en moments previs a la seua obertura al públic.

L'espai es concep com un centre cultural, d'oci i d'activitat lúdica per a la ciutadania, per la qual cosa s'han creat una sèrie d'àrees d'activitat que habiliten la realització de zones museístiques, de jocs infantils, esportives i d'oci. En esta línia, una de les idees força del projecte és posar en valor el caràcter patrimonial i històric de l'entorn. Per a això, el nou passeig s'ha projectat com un espai que concilia l'oci amb un plantejament museístic sobre el port i sobre el propi patrimoni industrial de Sagunt.

L'accés al nou passeig es realitza des de l'actual passeig marítim en una àrea distribuïdora que genera múltiples possibilitats per a l'usuari o la usuària. Es pot accedir-hi per l'itinerari principal, que encamina al vianant cap a les escales, que consistixen en tres trams de pocs escalons alternats amb replanells de gran extensió en els quals se situen panells d'acer amb textos perforats que narren l'origen del port de Sagunt, la construcció del port i del ferrocarril i el desenvolupament de la siderúrgia. En finalitzar l'escalinata, el vianant pot observar la longitud del passeig i un mural de 28 metres de longitud en el qual s'exhibixen fotografies de les instal·lacions de la Compañía Minera de Sierra Menera de principis del segle XX.

El passeig també compta amb un accés per l'itinerari accessible, que té un pendent del 4 % que permet entrar al nou passeig sense necessitat d'abordar-lo a través de les escales, i també disposa d'un altre accés, que és l'itinerari per als vianants a nivell de la platja i en direcció cap a la mar que conduïx a un distribuïdor i a una zona esportiva —que compta amb un parc de calistènia i pistes de voleibol de platja— i del qual també partix una passarel·la de fusta cap a la platja.

El quart accés consistix en un carril bici que s'inicia en la rotonda viària i discorre a diferent nivell al llarg del passeig, pel seu marge dret en el sentit d'avanç cap a la mar.

En el passeig marítim, destaca per la seua monumentalitat un conjunt de 7 pèrgoles d’ombratge, agrupades en tres trams d'uns 100 metres de longitud. Estes pèrgoles es disposen en diversos nivells entre els 7 i els 11 metres d'altura i estan formades per unes 600 làmines de fusta de 7,5 metres de longitud cadascuna i cant variable.

El passeig s'estructura en àrees diferenciades: una zona de trànsit i una altra d'activitats que s'adossen a la primera zona. Així mateix, el passeig està equipat amb enllumenat públic, xarxa de reg i papereres.

El tancament perimetral del port es resol amb una barrera prefabricada sobre la qual es disposa una malla antiescalada, aconseguint una altura total de 2 m. Al llarg d'este tancament se situen un conjunt de cambres de seguretat.

L'import de la seua construcció, que ha sigut sufragat íntegrament per l’APV, ha ascendit a 5.523.650 euros (IVA inclòs). Este projecte s'ha desenvolupat sobre els terrenys ocupats per la part terrestre del pantalà actual amb l'objectiu de crear un nou espai ciutadà que connecte el final de l'actual Travessia del Mediterrani amb l'arrancada del tram marítim del pantalà.

Per a Mar Chao, presidenta de l'Autoritat Portuària de València, “el passeig marítim que des de hui queda obert per al gaudi dels ciutadans i dels saguntins ens ompli de gran satisfacció. És una mostra que Valenciaport és Sagunt. És un enclavament que es concep com a lloc de trobada entre la ciutadania i el seu port.”

Per la seua banda, Darío Moreno considera que: “Hui guanyem un espai per a la ciutadania, però ho fem amb altres dos vectors que són molt importants. El primer, una dignificació del nostre patrimoni industrial, que en el fons és de la nostra pròpia història. Parlem del passeig marítim del pantalà terrestre, i per tant tota la intervenció ha girat al voltant del que era, del que va suposar per al nostre municipi i les pròpies parets d'esta infraestructura conten eixa història que és imprescindible per a nosaltres. I el segon vector és que, a més, esta inversió s'ha fet creant un passeig marítim de primer ordre, d'alta qualitat, que es convertirà en un motor d'atracció de visitants i en un lloc de gaudi de la ciutadania. Este nou passeig també ens ajudarà a continuar posicionant la nostra ciutat, però amb eixa estima, sense oblidar d'on venim i volent posar en valor tot el que som”.