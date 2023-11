Senyals de trànsit per previndre l'atropellament de llúdries a la desembocadura del riu Millars

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, format pels ajuntaments de Vila-real, Almassora, Borriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, ha instal·lat senyals verticals en les carreteres pròximes a l'espai natural que informen de la possible presència de llúdries en la calçada i la necessitat de reduir la velocitat dels vehicles.

L'objectiu d'aquesta acció és prevenir l'atropellament d'aquest mamífer i mantenir la seguretat de la seva població a la vora del Millars. Des de la confluència amb la rambla de la Viuda fins les Goles de la desembocadura s'han col·locat 13 senyals de trànsit reflectors com a advertiment, uns 10 km de trams de carretera que avancen en paral·lel al llit fluvial.

Les llúdries són animals crepusculars nocturns que s'activen i busquen menjar a partir de la posta del sol. El seu patró de comportament provoca la freqüent entrada i eixida dels marges del riu en la cerca de menjar, com a peixos, crancs de riu, granotes o gripaus, entre altres espècies. En aquest sentit, els vials i camins rurals pròxims al llit són transitats sovint per vehicles de motor que es converteixen en un perill per als mamífers aquàtics.

Per això, l'actuació del Consorci demana minorar la velocitat i salvar un possible atropellament en zones on siga factible la trobada fortuïta, un pas més en la protecció de la fauna silvestre i alerta de la seva presència en els marges de les carreteres. Més si cap a la fi de tardor, època en la qual les hores de llum solar continuen minvant i la posta de sol és abans de les 18h, hora clau en eixides i entrades a polígons industrials i camps agrícoles. Ja a l'agost de 2021 es va trobar un exemplar de llúdria atropellat a uns 500 metres del llit del riu.

La llúdria és una espècie amenaçada que compta amb protecció en tot l'estat espanyol. Des que el servei de Guarderia del Consorci va descobrir la seva presència en la desembocadura en 2015, any rere any continuen trobant rastres del mamífer. La recolonització de l'hàbitat per l'espècie és un bioindicador que assenyala tant la bona qualitat de les aigües del riu com l'abundància d'aliment i la disminució de les molèsties causades per les activitats humanes com la pesca.