El tanc de tempestes que evitarà inundacions a la platja de Gandia estarà a principis del 2025

Les obres del tanc de tempestes de primera magnitud que s’estan desenvolupant en el Clot de la Mota de la platja de Gandia estaran finalitzades a principis del 2025. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha visitat l'execució dels treballs de construcció del nou dipòsit de pluvials que evitarà inundacions al districte marítim. Prieto hi ha assistit acompanyat de la coordinadora general d'Urbanisme, Maite Alonso; regidors municipals; així com pel CEO d'Aigües de València, Dionisio García; i integrants de l'empresa encarregada de la infraestructura.

El projecte contempla la construcció d'un dels tancs de pluvials més grans d'aquest tipus de tota la província de València, ja que tindrà una capacitat d'11.000 metres cúbics (l'equivalent al volum d'aigua de tres piscines olímpiques i mitja), per la qual cosa pràcticament doblarà l'anterior dipòsit construït a la plaça Navarra que té 6.000 metres cúbics de capacitat.

Es tracta de l'obra més important del Pla Director de Clavegueram de Gandia, un pla que es va iniciar ja fa més de vint anys i en el qual, des de llavors, s'han invertit més de 40 milions d'euros en col·lectors pluvials i infraestructures hídriques.

La infraestructura, que té un pressupost de 9 milions d'euros, també abordarà una actuació integral a la superfície de la plaça per tal d'integrar l'espai i convertir-lo en una zona amable on els veïns i els visitants podran gaudir d'una plaça d'aigua de 7.000 metres quadrats, fonts singulars, a més de zones d'ombra, i instal·lació d'enllumenat, mobiliari i zona d'equipament juvenil. Aquesta part de l'actuació compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros.

Després de la visita, Prieto ha qualificat aquesta intervenció com “la més ambiciosa que s'ha realitzat els darrers anys”, ja que respon per una banda, a una reivindicació del sector turístic, agents econòmics i veïns que sol·licitaven acabar amb les inundacions que es produïen quan es produïen fortes pluges i, d'una altra, urbanitzar i posar en valor un espai com el parc Clot de la Mota perquè servisca de dinamitzador econòmic.

L'alcalde també ha volgut destacar el paper que jugarà a l'hora d'evitar les inundacions i separar els elements contaminants que acabaven a altres en altres parts del circuit de l'aigua com el riu o la depuradora. “Pretenem acabar amb abocaments, tovalloletes i altres elements que acaben abocant-se quan es produeixen aquests episodis de fortes pluges”, ha declarat Prieto.

“Totes aquestes inversions s'han realitzat perquè tenim clar el rumb i perquè sabem que, aquestes actuacions que no es veuen, ajuden a acabar amb la mala imatge que donen les inundacions”, va destacar la primera autoritat municipal, qui va voler reivindicar les aliances publico-privades i empreses com Aguas de Valencia que ja porta més de 100 anys de relació amb la nostra ciutat.

“Hui és un bon dia per a Gandia i la seua platja perquè ja estem veient el final d'una obra complexa que s'ha desenvolupat durant molt de temps”, ha finalitzat l'alcalde.

Per part seua, Dionisio García ha incidit en “l'aposta per inversions que no es veuen i que, políticament poden no ser molt rendibles, però que al final porten un gran benefici per a la ciutat”. “Estem davant d'una actuació important per a tota la xarxa de clavegueram de Gandia que, a més a més, dinamitzarà la zona on s'ha construït”.