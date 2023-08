Torrent instal·larà 89 càmeres de vigilància de trànsit als carrers

L'Ajuntament de Torrent dotarà a la central de mobilitat municipal d'un sistema tecnològic capdavanter amb equips per al monitoratge i control del trànsit i càmeres de vigilància en circuit tancat.

L'alcaldessa Amparo Folgado ha signat aquest dimarts el contracte de licitació del projecte, que compta amb un termini estimat d'execució de 4 mesos i el finançament dels fons europeus Next Generation EU, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Més concretament, el pla contempla l'actualització del videowall del Centre de Mobilitat amb 8 equips de 55’ d'alta resolució, la instal·lació de 89 càmeres de control remot al voltant del municipi per al seguiment i control del trànsit rodat a Torrent i, també, la formació del Cos de Policia Local en l'ús d'aquests sistemes, així com en la metodologia per a explorar les imatges i registres generats. Cal destacar que en relació al control del trànsit es comptarà amb 69 cambres de nova implantació i 11 de reemplaçament d'unes altres ja existents, comptant totes elles amb detectors de moviment per al reconeixement de matrícules. Per part seua, les 9 càmeres de vigilància restants permetran realitzar paneos amb escombratges de 360°, inclinacions i ampliacions amb un zoom de 10 augments.

“Continuem treballant per a garantir la seguretat dels nostres conciutadans, tal com ens vam comprometre. Amb l'entrada en funcionament d'aquest projecte optimitzarem el servei del Centre de Mobilitat i millorarem no sols la seguretat viària del municipi, sinó també la vigilància activa als nostres carrers. A més de protegir els comerços locals davant un possible robatori o qualsevol incidència que es puga presentar”, explica l'alcaldessa Amparo Folgado, qui afig que “aquesta actuació se suma a les polítiques que hem vingut implantant en les últimes setmanes en matèria de seguretat ciutadana, com la presència policial en els mercats municipals o la formació dels nostres agents en prevenció d'incendis, juntament amb la pròxima posada en marxa de la Policia de Barri, que és una de les nostres grans apostes per a millorar la seguretat dels nostres carrers”.