Torrevella dona llum verda les obres de recuperació de l'històric Moll Mínguez i la remodelació del seu entorn portuari

L'Ajuntament de Torrevella ha aprovat la redacció del projecte i direcció d'obres de les obres d'urbanització del port de Torrevella i zones adjacents, recuperació del Moll Mínguez i remodelació del seu entorn portuari, presentat per la mercantil IPYDO-LAQUANT, UTE. El pressupost base de licitació ascendeix a 1.618.767 euros, sent el termini d'execució de les obres de 3 mesos.

L'objecte d'aquestes obres és recuperar el Moll Mínguez en la seua part Est, la qual actualment es troba soterrada i ocupada per la zona portuària. Per a això s'ha dissenyat una variació de la vora actual del port, variant el seu cantil de manera que es crearà una làmina d'aigua que s'introdueix a l'esplanada portuària. En aquesta làmina se situaran les piles que sustenten la rampa d'accés al centre d'oci que s'està construint, per tant s'aconseguiran dos objectius importants: recuperar i posar en valor el trasdós del Moll Mínguez i, d'altra banda, integrar en l'entorn que s'està urbanitzant en el port l'accés a la zona d'oci.

Posada en valor del Moll Mínguez

La intenció d'aquesta actuació és posar en valor aquest element històric de la ciutat i que puga ser visitat per a donar-lo a conéixer, ja que, a més, el moll Mínguez és una obra singular, inexistent en altres emplaçaments a Espanya.

En la badia i ancorada de Torrevella, el denominat Moll Mínguez va ser l'únic moll existent des de la dècada de 1870 fins a la de 1950. Va permetre la càrrega i descàrrega de mercaderies, sobretot de pesca i productes d'horta del Baix Segura. Cert és que existien els dos molls de les Eres de la Sal, que l'Estat havia construït: el de ponent primer construït a partir de 1777 i el de llevant entre 1835 i 1841. Sobre aquest últim es va construir el cavallet que va estar en funcionament des de 1898 fins a 1958. Però en els molls de les Eres de la Sal només es carregava la sal procedent de la llacuna. Fins que es va construir el Moll Mínguez, les embarcacions es carregaven i descarregaven encallant-se a la platja entre la punta Cornuda i l'emplaçament d'aquell moll.

Antonio Mínguez va ser un dels personatges de Torrevella amb major influència en l'època i va ser alcalde de la ciutat en diferents moments en aquest període de grans convulsions. Una vegada construït el moll Mínguez, totes les operacions de càrrega i descàrrega que no foren de sal, s'havien de fer en eixe moll.

Desaparició del moll

La desaparició, funcional que no física, del Moll Mínguez es produeix en la dècada de 1950 quan es construeix el nou moll pesquer que encara hui existeix. Al març de 1957, es van desplaçar a Torrevella diversos enginyers per a examinar sobre el terreny el que anava a ser el port pesquer de Torrevella. Durant 1958 les obres de farciment després del moll pesquer van ser a bon ritme d'execució. El moll Mínguez va quedar embegut des de 1959 en la primera alineació del moll pesquer. En la segona es van edificar posteriorment, mediats la dècada de 1960, la Llotja pesquera i altres construccions auxiliars per a la pesca. El “emplene” del port trasdosó el moll pesquer, de manera que, des de llavors, només s'ha pogut veure la cara de ponent del moll Mínguez, quedant a la vista els carreus, una rampa, una escala i alguns noráis, elements tots ells de molt bella factura.

Aquest moll constitueix un bé històric i patrimonial d'indubtable valor que s'ha preservat en estar embegut en la infraestructura portuària construïda posteriorment a Torrevella. Està inclòs en el Catàleg del Pla General d'Urbanisme de Torrevella com a Element Monumental Històric- Artístic.