Transports formalitza per 90 milions les obres per al tercer carril de l'A-7 entre Crevillent i l'enllaç d'Oriola/Benferri

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha formalitzat per 89,6 milions d'euros les obres per a ampliar la capacitat de l'Autovia de la Mediterrània entre Crevillent i l'enllaç d'Oriola/Benferri, a la província d'Alacant, tal com recull el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dijous.

En concret, es construirà un tercer carril en totes dues calçades de l'autovia al llarg de 17 quilòmetres, entre els quilòmetres 528 i 545, per a reforçar les condicions de circulació i de seguretat viària. L'anunci es publicarà pròximament en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Amb aquesta actuació, es passarà de dos a tres carrils des de la intersecció amb l'autopista AP-7 (Alacant-Cartagena) a Crevillent, fins a l'accés a Oriola per la carretera CV-870, donant continuïtat al tram anterior, entre Elx i Crevillent, que disposa de tres carrils per calçada des de 2008. A més, es remodelaran els enllaços de Crevillent-Catral, Albatera-Sant Isidre, la Granja de Rocamora-Coix, N-340 Redovà i Oriola-Benferri.

La formalització del contracte és un dels últims passos administratius abans de l'inici dels treballs. Una vegada formalitzat, i dins del termini establit, es procedeix a l'alçament de l'acta de comprovació del replanteig i el començament de les obres.

Característiques tècniques

La secció tipus de l'ampliació és de 3,50 m de carril, 2,50 m de voral dret i 1,60 m de berma exterior.

Els enllaços de Crevillent-Catral, Albatera-Sant Isidre, la Granja de Rocamora-Coix, N-340 Redovà i Oriola-Benferri es reordenaran per a transformar-los en enllaços de tipus diamant amb glorietes.

Pel que fa a les estructures, s'ampliarà la plataforma de 15 viaductes i s'adapta el gàlib horitzontal de 13 passos superiors.

Es dotarà a la mitjana en tota la longitud del projecte d'un sistema de contenció de vehicles que impedisca la invasió de la calçada en sentit contrari, fins i tot pels vehicles pesants. Per a això prèviament s'emplenarà l'espai existent entre els vorals interiors (col·locant un caç que assegure el drenatge) i es connectarà cada parella de viaductes existents a banda i banda de l'eix de l'autovia.

El projecte preveu l'adopció de mesures de protecció acústica per a les zones urbanitzades pròximes a l'autovia.