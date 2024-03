El TSJ rebaixa més d'un 90% la quantitat que demanava l'empresa de l'ORA a l'Ajuntament de Benidorm pels efectes de la pandèmia

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat la raó a l'Ajuntament de Benidorm i ha determinat que la compensació que cal abonar a l'empresa concessionària de l'ORA és molt inferior a les pretensions inicials de la mercantil. Així, aquesta compensació ha quedat fixada en 77.628,61 euros, en lloc dels 794.888,12 que reclamava al principi l'empresa.

L'alt tribunal, en la seua sentència 188/2024 de 13 de març, ha estimat parcialment el recurs d'apel·lació presentat per l'Ajuntament de Benidorm i ha rebaixat substancialment la quantitat amb la qual es compensarà a l'empresa concessionària de l'ORA pels efectes de la pandèmia.

A la vista de la sentència, l'Ajuntament elevarà al ple d'aquest dimecres una proposta de l'alcalde per a aprovar una modificació pressupostària per valor de 77.628,81 euros amb càrrec al Fons de Contingència amb la finalitat de consignar aquesta quantitat i reduir al màxim els possibles interessos de demora que és previsible que el demandant reclame amb posterioritat.

L'UTE concessionària del servei d'estacionament regulat reclamava a l'Ajuntament 794.888,12 euros a conseqüència del desequilibri econòmic causat pels efectes de la pandèmia i s'emparava en el Reial decret 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Una reclamació que va ser parcialment atesa pel Jutjat contenciós administratiu número 1 d'Alacant, que va condemnar inicialment a l'Ajuntament a pagar a l'empresa de l'ORA 459.198,48 euros més els interessos legals corresponents en concepte de reequilibri econòmic del contracte pel període comprés entre el 14 de març de 2020 i el 9 de maig de 2021.

En eixe cas, el jutjat va reduir la indemnització sol·licitada per l'empresa en tindre en compte l'estalvi obtingut per la mercantil per conceptes com a despeses de personal, tancament d'oficina o menor consum de combustible.

L'Ajuntament, no obstant això, va recórrer al TSJ, que ara ha estimat parcialment aquest recurs. El tribunal entén que el contracte “no es va suspendre ni va esdevindre impossible la seua execució, sinó que es va executar amb menor intensitat”. A més, assenyala “un error en la valoració de les proves” per part del contenciós administratiu al no haver tingut en compte els informes de sis tècnics municipals que van quantificar l'estalvi de la UTE concessionària en 711.470 euros.

Així les coses, la sentència precisa que “no hi ha dubte que una part bàsica del contracte no es va poder posar en pràctica durant els primers mesos de restricció de la mobilitat poblacional, però no va anar així durant tot el període reclamat”. En eixe sentit, l'alcalde ha precisat que “la sentència indica que l'àmbit temporal que hauria de ser reclamat per la UTE és el comprés entre el 14 de març i el 21 de juny”.

Després de la notificació de la sentència s'obri un termini de 30 dies perquè les parts recórreguen davant el Tribunal Suprem, si bé l'Ajuntament no el farà perquè “la fallada és favorable als interessos municipals tenint en compte que la quantitat a pagar és sensiblement inferior a la inicialment reclamada pel demandant” ha assenyalat Toni Pérez.