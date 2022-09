La Vall d'Uixó ampliarà amb més de 650.000 metres el seu sòl industrial per la demanda vinculada a la gigafactoria de Sagunt

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ampliarà amb més de 650.000 metres quadrats el sòl industrial-terciari de la localitat després de rebre una proposta per a desenvolupar el Sector Belcaire C per part de Blumaq Belcaire SL. Una vegada els serveis tècnics municipals han estudiat la proposta inicial, ha sigut acceptada amb la signatura d'un decret d'alcaldia i el govern municipal assenyala que aquesta ampliació permetrà “que les empreses ja instal·lades a la Vall d'Uixó puguen ampliar les seues instal·lacions, i possibilitarà la implantació de noves indústries”.

L'alcaldessa Tània Baños, ha explicat que el desenvolupament industrial i econòmic de la Vall d'Uixó és “una qüestió prioritària per a l'Ajuntament, que amb el desenvolupament del Sector de Belcaire C estarà preparat per a assumir les conseqüències positives de l'arribada de la gigafactoria de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt”, ha assenyalat l'alcaldessa.

La Generalitat Valenciana assumeix les obres de construcció amb una inversió de 1,4 milions d'euros, que també permetrà millorar les connexions entre els polígons Belcaire i Mesquita.

Esta proposta inicial millora el pla parcial aprovat en 2009, que no es va culminar, i té en compte les necessitats actuals del sector industrial i empresarial, així com les evolucions exigides per la demanda en estos anys. El nou desenvolupament aposta per les parcel·les de gran grandària, “que és el que el mercat demanda actualment, sense ometre la demanda latent de xicoteta indústria local”.

Sobre este àmbit s'ha constituït pels propietaris una Agrupació d'Interés Urbanístic, possibilitant-se l'adhesió dels propietaris a aquesta, facilitant la fluïdesa de la comunicació i interlocució.

El pròxim pas serà que la Generalitat Valenciana revise esta modificació i done llum verda a la seua tramitació, que en un l'últim punt del procediment burocràtic s'obrirà a concurs públic, garantint la seua publicitat i concurrència perquè puguen optar aquells aspirants a agent urbanitzador que així ho consideren.