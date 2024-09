Villena i l'Alfàs del Pi signen un conveni per a la promoció conjunta dels dos municipis

L'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, i el seu homòleg de l'Alfàs del Pi, Vicent Arqués, han signat un conveni de col·laboració mútua en matèria de promoció turística de totes dues ciutats. L'acord estableix que cada municipi disposarà de material promocional de l'altra ciutat de manera que s'establisquen sinergies entre el turisme de la costa amb la capital del turisme interior a la província d'Alacant, Villena.

L'alcalde de Villena ha destacat el fort impacte que la promoció i difusió de l'oferta de Villena a l'Alfàs del Pi pot tindre per als recursos turístics, el patrimoni històric, el Museu de Villena (MUVI), la gastronomia, les festes, l'oferta cultural i els espais naturals tan diversos que ofereix el terme municipal. Per part seua, els turistes que recalen a Villena podran obtindre informació de la proposta turística de l'Alfàs del Pi.

Aquest conveni estableix en les seues bases la promoció de l'oferta creuada entre totes dues ciutats, l'organització de trobades i tallers tècnics de tots dos municipis, així com la generació de productes combinats conjunts entre Villena i l'Alfàs del Pi i la preparació d'estudis i plans d'acció compartits entre totes dues ciutats.

“El volum de turistes i residents estrangers a la ciutat costanera ofereix una oportunitat per a Villena, ja que s'accedeix a un segment del mercat turístic que també busca experiències diferents al sol i platja, que l'Alfàs del Pi cobreix amb ofertes de gastronomia, la naturalesa i el turisme cultural” afirma l'alcalde de Villena.

A més, per a Cerdán, “hi ha una unió especial entre les nostres dues ciutats, no sols per l'interés de desenvolupar el turisme, cadascun en el seu segment, sinó perquè tots dos tenim com a cordó umbilical en la cultura del vi. L'Alfàs compta amb un important celler, mentre que Villena mostra la cultura de les nostres vinyes”.