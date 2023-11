Villena inicia el procés per a posar noms de dones a carrers amb nomenclatures franquistes

L'Ajuntament de Villena ha iniciat el procés de canvi del nom dels actuals carrers vinculats a la dictadura franquista i ha obert el procés de votació entre les persones residents de les vies citades a continuació per a determinar el canvi de nom definitiu.

El procés, que s'emmarca en el compliment de la Llei de Memòria Democràtica, s'ha iniciat aquesta setmana i ha començat amb un equip d'informadors que visitaran els domicilis dels carrers Alto de los Leones, Alcázar de Toledo, José María Pemán, Coronel Selva i Plaza Santa María de la Cabeza, els qui explicaran el procés, s'entregarà un fullet informatiu sobre les implicacions que suposa en documentació i els passos a seguir per cada veí o veïna.

A més, a peu de carrer s'organitzaran punts informatius on es podrà consultar dubtes sobre alguns efectes del nom del carrer, així com realitzar la votació sobre les alternatives possibles. En el cas del DNI es pot aprofitar en el període de renovació ordinari, i caldrà notificar-lo davant la Seguretat Social o en Trànsit. Quant al tributs i càrregues fiscals municipals, l'Ajuntament s'encarregarà de fer-lo de manera automàtica.

Finalment, se situaran taules per a realitzar les votacions i resoldre dubtes de les veïnes i veïns. Aquests estands se situaran el 28 de novembre en l'actual Plaza de Santa María del Cap, el 29 de novembre en José María Pemán i Coronel Selva i el 30 de novembre en Luciano López Ferrrer i Marqués Villores. Per a aquells que no puguen informar-se en eixos dies, el 12 de desembre s'obrirà un servei especial d'informació i vot en l'Espai Jove, d'11.30 a 14 hores i de 18.00 hores a 21.00 hores.

Altres carrers afectats per l'aplicació de la llei ja disposen d'un nom alternatiu. Així és el cas de l'actual carrer Capitán López-Tarruella, que recuperarà el seu nom original com C/ Puerta del Molino. I en el cas de l'Avinguda Luciano López Ferrer es posarà el nom de Joaquín María López, fonent els dos carrers en un.

Les alternatives

L'Ajuntament, en un procés de participació i consulta previ, ha establit algunes alternatives per a elegir en el procés de votació al qual estan convidats tots els residents. En el cas de Santa María de la Cabeza i Alcázar de Toledo les alternatives són Catalina Ruiz d'Alarcón, Dolores Aynat Mergelina, Encarnación Mergelina Cervera o Concepción Mergelina Selva, totes elles figures vinculades a la ciutat de Villena.

Per a l'actual carrer de l'Alto de los Leones, es pot decidir entre Antonia Ugeda Fuentes, Virtuts Gespes Ayuso, Josefa Amorós Hernández o María Avial i Peña.

Com a alternativa a José María Pemán es pot decidir entre Josefa Conejero Ugeda, Maruja Mallo, Carmen Conde o María Ángeles Soler. I finalment, el carrer Coronel Selva pot triar entre Lola Victoria Tarruella, Sara Gimeno Fuster, Loreto García Ruzafa o Dolores Navarro Campos, donya Lola.

S'entregarà un dossier amb una breu biografia d'aquestes dones perquè les veïnes i veïns puguen conéixer-les i fer la seua votació basada en la reflexió, tenint en compte les seues grans aportacions a Villena, ja que 14 de les 16 van viure a la nostra ciutat.