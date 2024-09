Villena modificarà el PGOU per a frenar “la catifa roja a les plantes solars” del Consell

El Consell del PP de Mazón “ha posat una catifa roja als projectes de plantes solars i a l'Ajuntament un camí de pedres i obstacles per a ordenar el nostre propi territori”. Així ho denuncia el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de Villena, Francisco Iniesta, que ha anunciat que, per a frenar aquests efectes el consistori prepara una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

La “catifa roja” a la qual es refereix Iniesta és el Decret 7/2024 conegut com a 'Pla Simplifica' que consideren alleugereix les condicions d'implantació dels projectes de plantes solars en el territori municipal de Villena. El regidor afirma que la nostra intenció és aconseguir la “autonomia municipal a l'hora d'ordenar quantes, on i com volem les plantes solars en el nostre territori, i només ens cap una modificació puntual del Pla General”.

Iniesta adverteix que aquest 'Pla Simplifica', entre altres mesures, elimina la possibilitat d'establir una suspensió general de llicències d'obres com havia establit l'Ajuntament en el ple de juliol, deixant sense opcions als municipis que havien optat per aquesta via, com és el cas de Villena.

Així la intenció de l'Ajuntament de Villena és recuperar la “autonomia municipal en la gestió del territori”, ja que “malgrat tots els informes i al·legacions que hem presentat contra diferents plantes solars, les administracions amb competència – Conselleria i Ministeri – han anat autoritzant quasi totes. La modificació puntual del PGOU és l'única opció que ens queda, ara que tenim menys eines per a gestionar les sol·licituds d'instal·lació de plantes solars”.

De fet, la Junta Local de Govern ha aprovat aquest dilluns la planta Argos, que té una potència de 84 MW, i que en el seu moment va rebre informes contraris per part de l'Ajuntament i diferents al·legacions. “Però davant les autoritzacions que ha aconseguit d'altres administracions no ens queda una altra que la seua aprovació. Això sí, estarem molt atents al compliment escrupolós de les exigències i requisits que ha de complir en el seu desenvolupament”, adverteix Iniesta.

La previsió del regidor d'Urbanisme és que, tal com està la norma en vigor, puguen implantar-se quasi 15 projectes en el terme de Villena, “amb les conseqüències que això comporta”, especialment en zones limítrofes a Sierra Salinas o La Encina, que major pressió rep.

Reunió aclaridora

Iniesta ha comentat que a principis d'octubre es mantindrà una reunió amb els responsables de la Generalitat per a conéixer de primera mà els efectes i les possibilitats reals que els ajuntaments tindran després de l'entrada en vigor del Decret 7/2024.

El regidor ha resumit les mesures d'aquesta norma que limita l'acció de l'Ajuntament. En concret, el Decret amplia la superfície ocupada per projectes fotovoltaics del 3% al 10% del territori, la qual cosa suposa que a Villena cabrien unes 15 plantes en tot el seu terme. A més, redueix la capacitat municipal, ja que els seus informes passen a ser ‘no vinculants’ i s'estableix un silenci positiu a favor de les empreses sol·licitants de llicències per a situar una instal·lació d'aquest tipus.

La mesura que va entrar en vigor a l'agost elimina la necessitat de disposar d'una Declaració d'Interés Comunitari (DIC) a aquesta mena de projectes d'energia renovable, redueix les exigències en conte a garanties econòmiques i cànon, a més de prohibir als Ajuntaments les suspensions generals de llicències, mesura que Villena volia implantar enguany.

Iniesta considera que “l'energia renovable ha de desenvolupar-se, però no a qualsevol preu, i no en contra de destruir paisatge o de modificar usos de sòl. D'aquesta manera, no volem energia renovable”. El regidor d'Urbanisme mantindrà reunions amb col·lectius i associacions per a explicar la situació i establir – si és el cas – mesurades de pressió i manifestació contra la decisió del Consell.