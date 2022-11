Xàbia suspén en 2023 les taxes del fem, de l'escoleta municipal i d'obertura de negocis

L'Ajuntament de Xàbia ha acordat diferents mesures fiscals per a 2023 “en suport de les economies domèstiques i petites empreses”, segons l'equip de govern del socialista José Chulvi.

La Corporació ha acordat (amb l'abstenció dels edils de Compromís) suspendre íntegrament el cobrament de la taxa del fem, tant a particulars com a empreses, un suport municipal front de l'encariment del nivell de vida, de les energies i la incertesa que provoquen les crisis globals.

Es tracta d'una ajuda general i directa de 125 euros per habitatge particular i progressiu (proporcionalment als metres quadrats per a les 1.800 locals en els quals es desenvolupen activitats econòmiques).

Altres taxes que, després d'acord unànime del ple, queden en suspens a Xàbia durant 2023 do les de prestació del servei de la guarderia municipal (165 euros mensuals, la qual cosa suposa 1.155 euros fins a final de curs) i per la llicència d'obertura, amb el que s'espera estimular la creació de negocis i fer costat als emprenedors.

A més d'aquestes mesures, en la sessió també s'ha aprovat una nova bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. A les ja vigents del 75% (el topall legal) de la qual es beneficien els vehicles elèctrics i del 50% activa per als híbrids ara se suma una altra rebaixa del 50% per als vehicles catalogats com a històrics.

Aquestes mesures formen part del pla de resposta extraordinari de l'Ajuntament de Xàbia a la situació d'inflació generalitzada que es viu actualment i per al qual ha reservat un total de 10 milions d'euros. A més de les decisions en matèria fiscal, també es reserven 300.000€ per a ajudes directes a empreses i s'impulsaran mesures i campanyes per a fomentar el comerç local, per exemple, a través de mes bons consum o altres iniciatives.

En matèria social, es reforça fins a 1’3 milions la partida de Serveis Socials disponibles per a ajudes d'emergència a persones en situació d'especial vulnerabilitat i es reserven altres 1’1 milions per a una nova convocatòria del pla d'ocupació social.