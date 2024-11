Xàtiva aprova un pressupost de 39,3 milions per l'any 2025 amb els vots del govern de PSPV i de Xàtiva Unida

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables del PSPV i de Xàtiva Unida, els vots en contra del Partit Popular i l’abstenció de Vox, la proposta de pressupost general per a l’exercici 2025, que ascendirà als 39,3 milions d’euros (mig milió d’euros més que en aquest any 2024).

“Estem molt orgullosos de poder presentar i aprovar un pressupost en data de 7 de novembre, una tasca més que notable que no poden dir altres ajuntaments”, ha manifestat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha afegit que “es tracta d’un pressupost realista, que redueix l’endeutament, que respon a les necessitats de la gent i les polítiques definides per aquest govern i que serà aprovat dins el termini i en la forma escaient en data d’1 de gener”.

El portaveu del PSPV i regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, ha explicat que “vista la catàstrofe que ha arrasat els nostres pobles veïns hui més que mai tenim l'obligació d’estar a l’altura de les necessitats de la gent i aquest pressupost no pot quedar en paper banyat, és necessari que s’execute. Els Ajuntaments estem en primera línia i és necessari que gestionem aquest pressupost amb agilitat, i que estiga correctament formulat és el primer pas”. I ha expressat “un agraïment a les aportacions fetes per l’oposició, algunes d’elles contemplades al pressupost i altres que es podrien dotar en els primers mesos de 2025”.

Per la seua part, la portaveu de Xàtiva Unida Amor Amorós ha assegurat que “per a nosaltres l’objectiu principal és que els diners públics es destinen per enfortir els serveis públics. Considerem que s’ha d’afavorir principalment als que menys tenen, recaptar més a aquells que més tenen, ajudar a crear un sistema de cures eficaç, lluitar contra el canvi climàtic i continuar avançant en democràcia”. Finalment, ha destacat que “aquests més de 39 milions d’euros ens permetran avançar en els compromisos de l’equip de govern”.

El portaveu Popular Marcos Sanchis ha defensat la seua abstenció esgrimint que “aquest pressupost s’ha modificat un total de 34 vegades, cosa que demostra una falta de planificació i rigor. A més a més, observem que hi ha una falta d’execució en els pressupostos i una devolució de les subvencions”, mentre que el portaveu de Vox Francisco Suárez ha expressat que “considerem que no era necessari generar més deute i hi ha certes després que no són necessàries”.