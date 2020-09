Xàtiva crearà una 'brigada COVID-19' específica per a la desinfecció dels punts més sensibles de la localitat

Aquest dimarts, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha tornat a convocar una nova reunió de la Comissió Covid-19 de l’Ajuntament per via telemàtica. L’imminent inici del curs escolar, junt amb l'inici d’altres activitats com les escoles esportives o l’esport per a adults, tot unit a l’evolució general de la pandèmia, ha motivat la reactivació d’aquest òrgan de coordinació municipal per a fer front a possibles contingències.

L’alcalde ha ordenat que els distints serveis municipals implicats presten una especial atenció a l’inici del curs escolar, en col·laboració amb els centres educatius de la ciutat per a que tot arranque de la millor manera possible. Durant les darreres setmanes, els serveis municipals han estat actuant en els diversos centres per a adaptar-los a les distintes mesures de seguretat dictades per l’autoritat sanitària. Al llarg de la present setmana, la regidora d’Educació, Lena Baraza, està mantenint reunions de coordinació amb els directors i directores per a ultimar el procés d’inici del curs. Finalment, el proper divendres, tots els directors mantindran una reunió telemàtica amb l’alcalde Roger Cerdà.

Altra de les mesures previstes és la creació d’una brigada Covid-19 municipal, mitjançant els plans d’ocupació de l’Ajuntament. Aquesta brigada s’ocuparà de la desinfecció dels accessos a les residències de majors, pavellons i instal·lacions esportives, immediacions de centres sanitaris, parcs infantils i altres espais de la via pública.

L’alcalde ha volgut llançar un missatge de responsabilitat i tranquil·litat. Segons Cerdà, «la situació a la ciutat continua estant controlada, però és necessari mantenir-nos vigilants front a l’aparició de possibles rebrots que poden sorgir en qualsevol moment». L’alcalde insisteix en la necessitat de mantenir les mesures de prudència i seguretat sanitària: «el risc és evident; cal que la població continue mantenint un comportament responsable i extremar la precaució».

Altra de les decisions que ja s’han pres en aquest sentit és la perllongació durant tres mesos més de la celebració per via telemàtica dels plenaris municipals i les reunions dels òrgans col·legiats, junta de govern, junta de seguiment i comissions informatives, en no poder garantir-se les mesures de distància de seguretat entre els participants en les distintes sessions.

També es reduirà la quantitat de participants en els grups de les activitats esportives municipals, que oscil·larà entre un màxim de 20 i un mínim de 10 usuaris. En el cas del JOC, el Centre Social Joventut, Oci i Cultura romandrà tancat al públic, amb l’única excepció dels usuaris del programa «I ara què?», d’Aspromivise, que duen a terme la seua activitat amb les degudes mesures de seguretat.

D’altra banda, front a la previsible necessitat d’incrementar els recursos econòmics per a pal·liar els efectes socials i econòmics de la pandèmia, l’alcalde ha anunciat que l’Ajuntament està valorant acollir-se al préstec voluntari de romanents de les hisendes locals, a fi d’obtenir liquiditat per afrontar noves línies d’ajuda dins del Pla Reactivem Xàtiva, el que permetria obtenir una quantitat que rondaria els 691.000 euros.