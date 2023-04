Xàtiva inaugura un nou espai memorialístic de les víctimes del feixisme al cementeri

Xàtiva compta amb un nou espai memorialístic dedicat a les víctimes del feixisme, ubicat al cementeri municipal.

Després d'inaugurar la setmana passada l'espai dedicat als afusellats de la Casa Blanca, un monument ubicat a l'avinguda Corts Valencianes, el que s'ha presentat aquest dilluns ret homenatge a aquelles víctimes represaliades pel franquisme i també les persones mortes durant el bombardeig feixista de l'estació en febrer de 1939, totes elles enterrades al cementeri municipal, però de les quals no es té constatada cap documentació del lloc on reposen les seues restes.

El nou espai, anomenat 'Sempreviva', també ha estat creat per l'artista Inmaculada Abarca, i es troba al segon pati del cementeri, el memorial ha estat finançat amb una subvenció de la Diputació de València. Segons s'explica des del consistori amb aquest monument es vol donar un espai concret també als familiars de les víctimes on puguen retre memòria quan abans no tenien cap indret.

Aquest dilluns a més també s'ha inaugurat als jardins del Palasiet de Xàtiva l'exposició de la Diputació sobre els treballs d'excavació de les fosses del cementeri de paterna, el lloc on es concentren la majoria dels afusellaments dels represaliats valencians a la coneguda com 'paredassa d'Espanya'.