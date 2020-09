Xiva inicia les obres per a portar l'aigua potable a tot el municipi després de dècades de reivindicació

Les obres de la canonada que permetrà portar l'aigua potable a tots els nuclis de població de Xiva, de manera estable, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any han començat aquesta setmana.

Durant els pròxims mesos, i en dues fases, es desenvoluparan aquestes obres que suposen una de les majors inversions en infraestructura de la història de Xiva i que permetrà posar fi a un problema que s'allargava més de 40 anys en diferents nuclis de població, el no poder tindre aigua potable.

La primera fase, les obres de la qual ja estan en marxa, suposen una inversió de 2,7 milions d'euros i, si no existeixen contratemps, ha d'estar finalitzada abans del 31 de desembre d'aquest 2020. La primera fase suposa escometre els 12 quilòmetres de canonada des de l'aqüífer de la Solana, pròxim al Polígon Industrial La Pahílla, fins a la zona de San Álvaro en el sector conegut com a Xiva-5.

Aquesta primera fase entrarà en servei per a subministrar aigua potable de manera estable i de qualitat a les urbanitzacions de Carambolo, Atalaya, Casa Parra, Altamar i Olimar, on hi ha prop de 1.000 domicilis connectats a la xarxa d'aigua potable, la qual cosa suposa entorn de 3.000 veïns que tindran aigua potable.

A més, l'empresa adjudicatària de les obres farà 8 quilòmetres de canonada addicional dels 11 que té la segona fase i que permetrà portar l'aigua potable a la resta de nuclis urbans de Xiva. Aqueixa segona fase, que es licitarà en els pròxims mesos, tindrà un cost inferior al milió d'euros, ja que només s'hauran d'escometre els últims 3 quilòmetres de l'obra.

D'aquesta manera l'obra completa se situarà entorn dels 3,5 milions d'euros, que l'Ajuntament de Xiva assumeix íntegrament amb fons propis, sense ajudes d'altres administracions i sense incrementar el rebut de l'aigua als veïns i veïnes del municipi.

Cronologia

Per a aconseguir l'inici de les obres s'ha passat per un procés que va arrancar la passada legislatura, analitzant totes les alternatives possibles per a portar l'aigua potable a tots els veïns i veïnes. Una vegada triada la millor opció, que permet garantir en el temps la qualitat i disponibilitat d'aigua potable, es van iniciar els tràmits per a posar-lo en marxa.

El primer d'aqueixos passos va ser licitar la redacció del projecte d'enginyeria i obra civil, alguna cosa que es va fer al febrer de 2018.

Després dels mesos necessaris de redacció i una vegada aprovat el projecte, El Govern de Xiva va portar a l'últim ple de 2019, celebrat el 23 de desembre, la licitació les obres de la primera fase. La pandèmia del COVID-19 va suspendre tots els terminis legals i de licitacions, d'aquí ve que el procés es retardara per obligació fins que es va decretar el final de l'estat d'alarma.

El penúltim pas va ser la licitació de les obres de la primera fase, el passat 23 de juny de 2020, obres que es van adjudicar el passat 7 d'agost. Així, un mes després s'ha pogut iniciar l'obra.

Característiques

La canonada serà bidireccional, amb el que garantirà el subministrament en qualsevol dels nuclis de població de Chiva en cas de necessitat, alguna cosa que quedarà completat amb la segona fase de l'obra de la canonada que connectarà la resta d'urbanitzacions de Xiva i permetrà aconseguir entorn de 6.000 veïns que en aquests moments no disposen d'aigua potable de manera estable.

L'aigua potable per a subministrar a les urbanitzacions de Xiva s'extraurà de dos pous de la partida de la Solana que poden aportar un cabal entorn de 600.000 metres cúbics anuals. Portant aqueixa quantitat d'aigua fins als depòsits que proveeixen a diverses urbanitzacions s'obtindrà una aigua potable apta per a consum humà els 365 dies de l'any.

Interconnectar les xarxes

En aquests moments diverses de les urbanitzacions de Xiva tenen les seues xarxes interconnectades. Amb aquesta obra s'aconseguirà connectar totes les xarxes del terme municipal, solucionant qualsevol dèficit d'aigua en qualsevol depòsit del terme municipal amb aportacions d'altres pous.

La canonada tindrà el seu origen en el depòsit del Polígon La Pahílla i creuant el nucli urbà i part del terme de Xiva tindrà dos ramals, un anirà al depòsit de Olimar i l'altre connectarà els depòsits del Bosque, Sierra Perenchiza i Calicanto.

Corts de camins i accessos

L'inici de les obres de la canonada que permetrà portar aigua potable a tots els nuclis de població de Xiva originarà alguns talls en el Camí ral de Madrid durant aquesta setmana, i la setmana vinent també en Carambolo i Olimar.

Aquests talls, de tot just uns dies de duració, es donaran en el Camí ral de Madrid, entre l'encreuament amb la CV-50 fins a la Masia del Riuet, per la qual cosa s'aconsella a agricultors i a qui puga tindre una casa disseminada en la zona que busquen itineraris alternatius.

La setmana pròxima els treballs també s'iniciaran en Carambolo i Olimar, per la qual cosa hi haurà també alguns talls intermitents al trànsit.

Els talls intermitents a penes duraran uns dies en cada cas, l'imprescindible per a escometre cada tram d'obra.