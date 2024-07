La Comissió Ciutat-Port demana en el jutjat que Ports de l’Estat es pronuncie sobre la DIA de l’ampliació del port de València

L’associació ciutadana Per l’Horta, en representació de la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora a l’ampliació del port de València, va presentar el 28 de juny passat una demanda davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid per mitjà de la qual sol·licita l’execució de la sentència per la qual Ports de l’Estat va recuperar la condició d’òrgan substantiu del projecte.

La demanda es presenta contra el Ministeri de Transició Ecològica, que dirigeix la vicepresidenta del Govern, la socialista Teresa Ribera, ja que la sentència, l’execució de la qual se sol·licita i que ja és ferma, anul·la una resolució emesa el 30 de març de 2021 segons la qual es passa la condició d’òrgan substantiu de Ports de l’Estat a l’Autoritat Portuària de València (APV). Després de la decisió judicial, Ports de l’Estat recupera la responsabilitat de l’actuació en matèria ambiental.

Per aquest motiu, en la demanda d’execució de sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, sol·licita al ministeri que notifique a Ports de l’Estat “recordant-li les obligacions derivades de la seua condició confirmada d’òrgan substantiu a efectes ambientals en relació amb aquest projecte, segons establia la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007”. I al mateix temps, que faça el mateix amb l’APV, “requerint l’observança de les obligacions que, a aquest organisme, com a promotor del projecte, li assignava la DIA del 2007 expressada, fent-li saber que no li correspon en absolut, sota retret d’incompetència, el paper d’òrgan substantiu que mitjançant la resolució anul·lada se li pretenia imposar”.

En aquest sentit, és important recordar que dies després de derivar la condició d’òrgan substantiu de Ports de l’Estat a l’APV, el ministeri mateix va remetre una carta al president de l’Autoritat Portuària de València en què li traslladava que hi ha “diferències apreciables entre el projecte que es pretén portar avant mitjançant l’adjudicació d’una concessió a l’empresa TIL, filial d’MSC, respecte del que va obtindre la DIA favorable el 2007”. En segon lloc, li recordava que la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental estableix que les modificacions de projectes ja autoritzats hauran de sotmetre’s a avaluació ambiental simplificada quan puguen tindre efectes adversos per al medi ambient. Per aquest motiu, el Ministeri reclamava un informe detallat que justifique si finalment el Port de València tramitarà o no una altra declaració d’impacte ambiental simplificada.

Un informe que, en aquest cas, després de la sentència del TSJ de Madrid, hauria de fer Ports de l’Estat i que fins ara no ha dut a terme. De fet, fins a sis informes qüestionen la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat, les obres del qual ja s’han adjudicat, cosa podria incórrer en indemnitzacions en cas que la justícia finalment paralitze l’ampliació, perquè, a més d’aquest procediment, hi ha dues causes judicials més en tramitació relatives a la DIA.